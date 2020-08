Matin Première : L'invité de la matinale : Raphaël GLUCKSMANN, eurodéputé français siégeant au sein du groupe socialiste sur Auvio

Depuis quelques semaines, Raphaël Glucksmann interpelle massivement, avec l'aide des internautes, des marques accusées de bénéficier du travail forcé des Ouïghours en Chine. De Apple à Nike, en passant par Adidas, Lacoste, ou le groupe Zara. Et cela fonctionne ! Plusieurs marques prennent enfin conscience de leurs pratiques (ou les reconnaissent) et souhaitent les changer. Lacoste et Adidas se sont par exemple engagées à cesser toute activité avec des fournisseurs et sous-traitants chinois impliqués dans l'exploitation des travailleurs forcés ouïghours. Au passage, de plus en plus de monde s'intéresse à la communauté Ouïghour. Cette minorité turcophone et musulmane vit dans la province du Xinjang, dans le nord-ouest de la Chine. Elle y subit une politique de répression (travail forcé, campagne de stérilisation, torture, etc.) mise en place par Pékin. Alors au-delà de sensibiliser des grandes marques, pour Raphaël Glucksmann, c'est l'opinion publique et les autorités politiques qui doivent se mobiliser.



Comment faire pression sur Pékin ? Un génocide est-il en cours en Chine ? Comment expliquer la si timide réaction de la communauté internationale ?

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Matin Première