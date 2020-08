Matin Première : Invitée: Anne Tilmanne, pédiatre et infectiologue à l'Huderf sur Auvio

A quoi va ressembler la prochaine rentrée scolaire ? Tous les enfants vont-ils pouvoir retourner à l'école en même temps ? Va-t-il falloir poursuivre les cours à domicile en tout ou en partie ? Existe-t-il un risque sanitaire au retour en classe à 100% ? Quelles différences entre primaires et secondaires, entre jeunes élèves et adolescents ?

A l'heure où ces questions se posent dans la tête des politiques, du monde de l'éducation, du Gees, ... mais aussi de nombreux parents ! ... la Belgian Pediatric Covid-19 Task Force rédige une lettre ouverte appelant au retour à l'école de tous les enfants à temps plein dès le 1er septembre. Et ce, avec des mesures réalistes, et quel que soit le code couleur en application là où l'école se trouve.

Casting et équipe Animateur Anne-Sophie BRUYNDONCKX Émission Matin Première