Matin Première : Invitée: Adriana Costa Santos, co-présidente de la Plateforme citoyenne de soutien au réfugiés. sur Auvio

Chaque année le 12 août, nous célébrons la journée internationale de la jeunesse. La thématique de 2020 : l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Les Nations Unies visent à mettre en évidence « la manière dont l'engagement des jeunes aux niveaux local, national et mondial enrichit les institutions et les processus nationaux et multilatéraux. »

C'est à cette occasion que nous avons choisi d'inviter à témoigner une jeune femme de 26 ans, très active chez nous, pour et avec les autres. Elle co-préside la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés et est en charge de l'hébergement. Elle nous racontera la jeunesse des personnes auxquelles la plateforme vient en aide (en moyenne entre 18 et 24 ans), les places d'accueil supplémentaires qu'il a fallu créer pendant la crise sanitaire, les conséquences de cette crise sur la (non-)prise en charge des migrants en Belgique.

