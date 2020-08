Matin Première : sur Auvio

06H16 LES ARCHIVES DE LA PREMIERE. Chaque jour de cette semaine, François KIRSCH nous a fait découvrir une langue et sa familiarité ou son étrangeté. Ce vendredi, la langue aux 6 K : le russe



07h32 INCONTOURNABLE. Victoire de Changy pour son nouveau recueil de poésie : "La paume plus grande que toi"



07h42 UN JOUR DANS L'INFO. Rendez-vous avec l'histoire de l'info ce vendredi, Bertrand HENNE s'est plongé dans les archives de la RTBF pour vous faire revivre une actualité qui a marqué la Belgique. Aujourd'hui, un page peu glorieuse de la politique wallonne, ce qu'on a appelé la saga Sagawé.



07H48 L'INVITÉ d'Anne-Sophie BRUYNDONCKX : Marianne Streel, présidente de la FWA, la Fédération Wallonne de l'Agriculture.

Chaleur, vous avez dit chaleur ?! La Belgique annonce 38° au compteur. Et ceux qui sont bien en peine ce sont les agriculteurs.



La Wallonie est actuellement en proie à une vague de sécheresse. Ces 3 derniers mois ont été très secs. Seuls 50% des précipitations attendues sont tombées durant le trimestre écoulé. Notamment dans le Hainaut, le Brabant Wallon, Les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Cette situation devrait se poursuivre, et la zone touchée devrait s'étendre.

Selon l'IRM, cette sécheresse deviendrait structurelle. Le déficit de pluie enregistré en Belgique depuis 2017 correspondrait à 6 mois de précipitation dites « normales ». La période que nous connaissons a, entre autre, été héritées des années précédentes. (La Libre 5/08).

Pour les agriculteurs, cette situation est désastreuse. Certains parlent de catastrophe. La sécheresse de ce printemps a entrainé des dégâts importants dans de nombreuses parcelles : mauvaise levées de cultures de printemps, problèmes de remplissage des grains de certaines céréales, prairies déjà sèches,... Selon la FWA, les récoltes de cet été seront inférieures de 20 à 30% de ce qui a été planté.



Quelles solutions apporter à ce phénomène ? Quelles sont les demandes d'un secteur qui, depuis des années, se sent abandonné ?



08H27 LA MINUTE PRESSE. Quentin Jardon pour évoquer l'article « La menace de l'effondrement - est-ce que ce monde est sérieux ? » issu du dernier numéro du magazine Wilfried.

