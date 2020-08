Matin Première : sur Auvio

06H16 LES ARCHIVES DE LA PREMIERE. Chaque jour de cette semaine, François KIRSCH nous fera découvrir une langue et sa familiarité ou son étrangeté. Ce mardi, une langue à découvrir de droite à gauche : l'arabe



06H41 CAPSULE PATRIMOINE. Cap sur la Haute-Meuse. Guy LEMAIRE y visite les jardins du château d'Annevoie, les seuls jardins d'eau en Belgique.



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Kodak va produire...des composants pharmaceutiques. L'ancien géant industriel de la photographie, connu pour voir complètement loupé son virage numérique, avait déposé le bilan en 2012. Un phénix qui renait de ses cendres ? Pas vraiment. Plutôt une grande opération américaine pour relocaliser la production de principes actifs sur le sol américain et rendre le pays moins dépendant de l'étranger. La pandémie de Covid-419 est passée par là...Un prêt gouvernemental de 765 millions de dollars sera accordé à la compagnie. L'action Kodak, qui ne valait presque plus rien, a gagné plus de 1500% en une semaine. Une flambée déjà entachée de suspicions de délit d'initié.



07H12 EUREKA C'EST L'ÉTÉ. Suite de la série consacrée aux différents produits dopants. Dans ce deuxième volet, Gilles GOETGHEBUER nous parle des amphétamines. Un produit qui n'a pas toujours eu mauvaise presse.



07H27 EURINTER. Jean-François HERBECQ sur l'oppression des Ouïghours, cette minorité turcophone principalement musulmane qui vit dans le nord-ouest de la Chine. Selon Human Rights Watch, un million de Ouïghours se trouvent dans des camps d'internement au nom de la lutte antiterroriste.



s'apprête à déposer à la Chambre un texte qui visera à doter la Belgique d'outils ambitieux dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne.

