Matin Première : sur Auvio

06H16 LES ARCHIVES DE LA PREMIERE. Chaque jour de cette semaine, François KIRSCH nous fera découvrir une langue et sa familiarité ou son étrangeté. Ce lundi, nous commençons avec cette langue que nous parlons tous un peu sans forcément le savoir : le grec



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Un accélérateur lancé en plein crise Covid pour favoriser l'entreprenariat des femmes à Bruxelles, principalement dans le secteur des nouvelles technologies. Son nom ? Génération W, pour génération « Women ». Cet accélérateur - le gros mot pour parler d'accompagnement de projets de création d'entreprises, a été lancé en juin, avec des partenaires qui vous diront peut-être quelque chose : Microsoft, Snapchat, Google. Interview avec Sana Afouaiz, fondatrice et directrice de Womenpreneur, à l'origine du projet.



07H12 EUREKA C'EST L'ÉTÉ. Cécile POSS. Chaque année, durant l'été, nous fredonnons presque tous la même musique durant des semaines. Que se passe-t-il dans notre cerveau pour qu'une majorité de personnes soient séduites par le même morceau de musique ? Est-ce un rythme entrainant ? Une mélodie entêtante ? Y aurait-il une recette miracle qui propulserait une chanson au rang de tube de l'été ?



07H48 L'INVITÉ d'Anne-Sophie BRUYNDONCKX. L'invité de Matin Première à 7h50 ce vendredi 31 juillet est Bernard Devos, délégué général aux droits de l'enfant. A mes côtés pour l'interviewer : Nelson Bwatu, 9 ans et demi. Le 9 juin dernier, Nelson avait livré dans Matin Première une chronique forte sur le racisme dont il faisait l'objet à l'école.

"Les enfants ne doivent pas être des valeurs d'ajustement dans cette crise". Voilà ce que Bernard Devos nous disait à la mi-mai. "Il faut s'occuper d'eux. L'école doit reprendre", ajoutait-il. Depuis, l'école a repris. Et voici venu le temps des vacances. Avant une prochaine rentrée qui se prépare doucement. En septembre, si tout va bien ... Mais dans quelles conditions? A-t-on suffisamment écouté les enfants durant la crise? Comment vont-ils? Les messages qu'ils ont voulu nous faire passer ont-ils été entendus?

Nelson expliquera à Bernard Devos les réactions positives que sa chronique a suscitées, même si la Première Ministre Sophie Wilmès ne lui a pas répondu. Notamment à son école, où une grande activité de sensibilisation au racisme a été organisée. Il nous parlera de la lettre que sa classe a écrite à Donald Trump. Il demandera au Délégué Général aux droits de l'enfant comment il peut faire pour se faire entendre ? Comment vérifier que les Droits des enfants soient bien respectés ? Et où se situe la voix des enfants dans le débat public ?



08H27 LA MINUTE PRESSE. Manon Legrand pour le dossier paru dans le dernier Alter Echo : "Travail social et COVID, au-delà de l'oubli"

