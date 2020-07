Matin Première : Philippe Close, bourgmestre PS de Bruxelles. sur Auvio

La foire du Midi est annulée. Cet événement incontournable de l'été bruxellois devait se tenir du 1er au 30 août. Il rassemble chaque année plus d'un million de personnes sur un mois. Le bourgmestre de Bxl rencontrera les forains dépités ce mardi matin. Vendredi dernier, ils avaient eu l'autorisation d'installer leur matériel. Ils doivent à présent tout démonter.

Philippe Close soutient les mesures prises par le CNS, mais s'inquiète du ras-le-bol de la population. Il sent une tension monter dans sa ville. Nous évoquerons aussi avec lui les conséquences des nouvelles mesures sur l'Horeca où les faillites commencent à se déclarer, sur les commerçants avec les soldes qui arrivent, et sur le secteur touristique qui redoute l'absence de vacanciers chez nous cet été.

Casting et équipe Animateur Martin BILTERIJS Émission Matin Première