Matin Première : sur Auvio

07H12 INVITE DANS L'ACTU. Anne-Sophie BRUYNDONCKX. « 92% des communes wallonnes ont développé des solutions pour faire face aux problèmes engendrés par la Covid-19 ». C'est ce que confirme la toute dernière étude exploratoire, menée en juin dernier, par le Smart City Institute. Ce ne sont pas moins de 44 communes qui se sont exprimées à travers cette enquête : Comment se sont-elles adaptées à la crise Covid-19 ces derniers mois, et quelles réponses y apportent-elles ? On en parle avec Carina Basile, directrice des opérations du Smart City Institute.



07H18 EUREKA, C'EST L'ÉTÉ. Cécile POSS. Virologues, infectiologues, épidémiologistes... la pandémie a propulsé certains métiers sur le devant de la scène. Hélène Maquet et Cécile Poss vous proposent une (re)découverte des sciences dans une période où les scientifiques tiennent une place importante dans le débat sanitaire et politique.

Les lundis, sciences estivales avec Cécile Poss.

C'est l'été et le temps des apéros. Avez-vous déjà remarqué que les conditions dans lesquelles nous buvons un vin, influencent notre perception du vin. Aussi lorsqu'un vin est couteux, nous avons tendance à le trouver meilleur qu'un vin bon marché. Et si nous écoutions de la musique en dégustant du vin, l'apprécierons-nous mieux ? Ou moins bien ?



07h32 LES VERTIGES DE L'HUMOUR. Bruno COPPENS. Coluche en France, Beppe Grillo en Italie, Volodomir Zelensky en Ukraine, voilà quelques-uns des humoristes qui, à travers le monde, ont rêvé de devenir président de la république. Pourquoi ont-ils voulu prendre la place de ces politiques dont ils se moquaient en spectacle ? Une foule qui applaudit l'artiste devient-elle un peuple qui vote pour lui ? Comment un humoriste gagne une campagne électorale? Aujourd'hui, l'épisode 2: Beppe Grillo



07H48 L'INVITÉ d'Anne-Sophie BRUYNDONCKX. Denis Ducarme, ministre fédéral en charge des Indépendants. Le Conseil National de Sécurité se réunit ce lundi. Une réunion avancée de plusieurs jours, en raison de la situation épidémiologique actuelle en Belgique. L'objectif est d'envisager des mesures nationales supplémentaires, sur base d'un nouveau rapport de la Cellule d'évaluation (Celeval), afin d'empêcher l'arrivée d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. A quoi faut-il s'attendre ? La bulle sociale sera-t-elle réduite ? La Flandre en orange : est-il envisagé de refermer certaines frontières ? Quid de la situation à Anvers ? L'Horeca devra-t-il fermer ses établissements plus tôt ? Comment assurer le tracing des clients des bars et restaurants ? Quelles mesures d'aide pour les commerçants ?

