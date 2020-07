Matin Première : Covid 19: doit-on s'attendre à une réelle deuxième vague? sur Auvio

Les J.O. de Barcelone et la Dream Team

Ce mercredi 22 juillet le nombre de nouvelles contaminations continue d'augmenter en Belgique. L'institut Sciensano a annoncé une moyenne de 184,3 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés sur une période d'une semaine, entre le 12 et le 18 juillet, soit une hausse de 89% par rapport à la période précédente. Doit-on s'attendre à une réelle deuxième vague ? Quelle stratégie pour limite ce nouveau rebond ? L'épidémiologiste Yves COPPIETERS sera avec nous en plateau pour en parler. Nous poserons également nos questions à Cécile JODOGNE, Bourgmestre de Schaerbeek, et Corine MULLENS, Bourgmestre de Rochefort afin de savoir si les communes sont préparées à la gestion de cette hausse de contamination, et au renforcement éventuel des mesures sanitaires, liées aux décisions du CNS ce jeudi