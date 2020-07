Matin Première : Invitée: Zakia Khattabi sur Auvio

Le sommet européen et son plan de relance

Le vote de la loi IVG a donc été à nouveau reporté à la rentrée parlementaire. Ecolo - un des partis cosignataires du texte - dénonce un abus de procédure et une instrumentalisation des droits des femmes. Alors la loi IVG a-t-elle fait l'objet de marchandages politiques alors que les discussions pour une coalition Arizona reprennent ? Les Verts ont-ils le sentiment d'être condamné à assister aux discussions pour un nouveau gouvernement fédéral du balcon? On en parle avec Zakia Khattabi, la députée Ecolo, avec qui on abordera aussi la mise en place chahutée de la commission Congo. Elle est l'invitée de Matin Première.