Matin Première : L'invité : la ministre des Affaires étrangères espagnoles, Arancha Gonzalez Laya sur Auvio

06H44 CAPSULE PATRIMOINE. Ce matin, nous allons allier culture et plaisir puisque nous partons à la découverte du Musée d'art Mudia, situé en Ardenne belge, dans le petit village de Redu. Que peut-on découvrir dans cet endroit qui s'efforce de vous présenter, l'art autrement ? Visite avec Armelle Gysen, aux côtés de l'initiateur du projet, Eric Noulet et Karlin Berghmans, manager du Musée.



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Durant l'été, et aux dates qu'auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous replonger dans la mémoire de la Rédaction des sports. Chaque matin, un journaliste sportif vient partager avec vous un moment qu'il a vécu, en tantque journaliste ou en tant que simple amateur de sport. Aujourd'hui c'est Lise Burion qui nous emmène dans les coulisses du Tour de France, pour un « double souvenir ». On retourne un peu plus de 6 ans en arrière.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Martin BILTERIJS. Aline DELVOYE sera avec nous en plateau pour évoquer le dossier réalisé sur les tests de masques FFP2 depuis début avril. D'après les experts, ces masques ont été parfois mal réalisés, et non conformes aux normes.



07h32 L'INCONTOURNABLE. La conteuse Sophie Clerfayt pour sa participation au Festival du conte de Chiny (en ligne) et son initiative "Histoire d'être en lien" qui propose de louer les services à prix raisonnable de conteur.euse.s pro.



07H48 L'INVITÉ de Rachel CRIVELLARO. L'Espagne, une des destinations de vacances préférées des Belges, doit faire face à un rebond de l'épidémie de Covid-19 dans certaines régions. Alors faut-il avoir peur d'aller en Espagne au moment où chez nous les Affaires étrangères ont classé le pays en vert dans le sens de départs ? A quoi les vacanciers doivent-ils s'attendre sur place ? On en parle avec la ministre des Affaires étrangères espagnoles, Arancha Gonzalez Laya.



08H27 LA MINUTE PRESSE. Pierre Buchkremer, du magazine Wilfried pour son portrait-enquête sur le turbulent Boris Libois, ancien ami de Jean-Marc Nollet et de Philippe Close, devenu l'idéologue d'Extinction Rebellion.

Casting et équipe Animateur Martin BILTERIJS Émission Matin Première Tag(s) matin premiere