Matin Première : A quand les mesures sociales pour les artistes ? La députée fédérale Ludivine Dedonder sur Auvio

Les aides d'urgence aux artistes et techniciens de la culture vont-elles être finalement adoptées ce jeudi au parlement fédéral ?

Il y a 3 semaines, un front flamand (Groen et Sp.a exceptés) renvoyait à plus tard ces mesures sociales pour les artistes.. provoquant un tollé de l'assemblée.

Il y a urgence, estime la député fédérale PS Ludivine Dedonder qui porte le texte. Elle est l'invitée de la matinale. Alors ce jeudi, ça passe ou ça casse ?

