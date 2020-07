Matin Première : Quelle maison de repos voulons-nous ? regard et témoignage de Lou Colpé sur Auvio

Quelles maisons de repos voulons-nous demain pour nos aînés ? Et pour nous-même ?

Cette crise sanitaire va-t-elle remettre en question la manière dont nous imaginons la fin de vie des personnages âgées ?

C'est ce que pense, Lou Colpé. Une jeune cinéaste qui intervient avec ses animations culturelles dans des homes et qui connait bien l'environnement et le fonctionnement des maisons de repos. Depuis le confinement, elle a d'ailleurs décidé d'habiter avec une dame de 93 ans.

