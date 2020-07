Matin Première : sur Auvio

La start up « shippr »

06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Comme tous les lundis, Michel GASSEE nous emmène à la rencontre d'une startup et ce matin c'est au tour de « shippr », une plateforme digitale pour les livraisons urbaines.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Geoffroy FABRE reçoit Thierry Martin, directeur de la plateforme Prévention Sida, à l'occasion de la 23ème conférence internationale sur le SIDA aura lieu du 6 au 10 juillet qui a pour thème la résilience. Ce thème a été choisi pour rendre hommage à la capacité des acteurs de la lutte contre le VIH à continuer à faire face avec succès à chaque nouveau défi et à s'adapter sans cesse aux circonstances parfois difficiles de ce combat. Cette conférence est également l'occasion de rappeler l'importance d'une lutte commune réunissant à la fois le monde scientifique et le monde associatif.



08H27 LA MINUTE PRESSE. Eric Walravens pour son enquête sur la SMART publiée dans le magazine Médor en juin dernier.