Matin Première : L'invité de la matinale : Sophie Rohonyi, députée fédérale pour le parti DéFI. sur Auvio

06H44 CAPSULE PATRIMOINE. Aujourd'hui notre séquence tourisme nous emmène sur le site des grottes de Han-Sur-Lesse, et plus précisément dans la grotte du Père Noël. Loran Haesen, spéléologue nous raconte sa découverte qui remonte à une cinquantaine d'année.



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Durant l'été, et aux dates qu'auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous plonger dans la mémoire de la rédaction des sports. Chaque jour, un journaliste sportif viendra partager avec vous un moment qu'il a vécu. Et qu'il aimerait revivre. Aujourd'hui, c'est Manuel Jous, ancien commentateur du Tour sur nos antennes, qui revient sur la victoire de Lance Armstrong à Luz-Ardiden en 2003.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Geoffroy FABRE. Malgré la réouverture des frontières, de nombreux Belges seront tentés de passer leurs vacances en Belgique. Alors, est-ce que le secteur touristique belge, notamment d'accueil, comme les campings, les gîtes ou encore les chambres d'hôtes, sont prêts à relever ce défi ? Un secteur qui comme beaucoup d'autres a aussi subi la crise du coronavirus de plein fouet. On en parle avec Pierre COENEGRACHTS, directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme.



07H24 LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES. Sophie LEONARD. 39 libraires rencontrés aux quatre coins de la Belgique nous présentent leur coup de cœur littéraire afin de vous permettre de mieux sélectionner l'ouvrage qui vous accompagnera cet été. Direction Saint-Gilles ce vendredi et la librairie « Les yeux gourmands » ou France verrier nous présente le rome « L'attrape-cœurs » de J.D. Salinger.



07h32 L'INCONTOURNABLE. La chanteuse Selah Sue devait participer au festival Rock Werchter ce jeudi. Elle sera avec nous via Skype pour en parler, et pour présenter son nouvel EP « Bedroom ».



07H48 L'INVITÉE de Thomas GADISSEUX. Sophie Rohonyi, députée fédérale pour le parti DéFI, est l'invitée de la matinale.



08H16 LE POINT DE VUE des décodeurs. Gilles QUOISTIAUX nous parlera des « deepfakes » créés par Disney, une nouvelle technologie qui permet d'animer n'importe quel acteur mort ou vif en HD, en plaquant sa photo sur un figurant.



08H27 LA MINUTE PRESSE. Pascal LORENT, journaliste au Soir, nous parlera des métiers en pénurie en Wallonie et à Bruxelles : à quoi sont-ils liés, comment y remédier ?

Casting et équipe Animateur Geoffroy FABRE Émission Matin Première