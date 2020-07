Matin Première : L'invité : Pascal Petry, l'administrateur général adjoint Sûreté de l'Etat sur Auvio

06H44 CAPSULE PATRIMOINE. Ce jeudi, Armelle emmène un duo de touristes à la découverte des escaliers du Bueren qui relie le quartier Feronstrée et Hors-Château au Péri et à la citadelle en traversant les Coteaux.



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. La Wallonie "plus proche du communisme que du néolibéralisme" ? Des propos de Pierre Wunsch font polémique. Le gouverneur de la Banque Nationale affirme dans une revue de l'UCLouvain : « On est probablement à 70 % de dépenses publiques en Wallonie pour 2021- 2022. Ça veut dire qu'on sera plus proche d'un régime communiste que d'un régime néo-libéral que d'aucuns décrient ». Mais qu'a-t-il voulu dire par là ?



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Geoffroy FABRE. Ce jeudi, la proposition pour la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et l'allongement du délai de 12 à 18 semaines doit passer à la Chambre. Quels sont les enjeux de ce changement ? On en parle avec Sylvie LAUSBERG, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB).



07H24 LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES. Sophie LEONARD. 39 libraires rencontrés aux quatre coins de la Belgique nous présentent leur coup de cœur littéraire afin de vous permettre de mieux sélectionner l'ouvrage qui vous accompagnera cet été. Direction Gembloux et la Librairie Antigone avec Melanie Joris ce jeudi, où Nadège Nicolas nous présente le livre ¿Le Courrier des tranchées¿ de Stefan Brijs.



07H48 L'INVITÉE de Thomas GADISSEUX. Quel est l'état de la menace en Belgique ? A-t-elle pris d'autres formes durant le confinement ? Certains pays ou certains groupes ont-ils utilisé la crise sanitaire pour diffuser des fake news ? L'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, Pascal PETRY, est l'invité de la matinale.



08H27 LA MINUTE PRESSE. Pierre-Henri THOMAS, correspondant à Paris de Trends Tendances sur l'impact du covid sur les marchés financiers.

