Matin Première : L'invitée de la matinale : Sabrina Scarna, avocate fiscaliste. sur Auvio

06H44 CAPSULE PATRIMOINE. Ce mercredi matin en compagnie d'Anne-Laurence Debrue du Crie d'Harchies, Armelle découvre les Marais d'Harchies, un biotope incroyable qui invite à la détente.



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Le parlement européen se targue d'avoir clarifié les critères pour les investissements ¿verts¿. Un point de bascule vers une finance durable, ou est-on encore loin du compte ? Éclairage avec Sébastien Godinot, Economiste en charge de l'unité finance durable chez WWF.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Geoffroy FABRE. Ex-directeur politique d'Ecolo et de Greenpeace, Michel GENET prend la barre de Médecins du Monde : `Renforcer l'organisation pour mieux affronter les défis actuels et futurs.' A partir de ce mercredi 1er juillet, Michel Genet prend congé de sa fonction au parlement européen pour prendre les commandes de Médecins du Monde.



07H24 LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES. Marie MICHIELS. 39 libraires rencontrés aux quatre coins de la Belgique nous présentent leur coup de cœur littéraire afin de vous permettre de mieux sélectionner l'ouvrage qui vous accompagnera cet été. Ce mercredi, direction Malmedy et la librairie « L'Aventure » ou le libraire Maxime Janssen nous présente le livre « L'été des charognes » de Simon Johannin.



07h32 L'INCONTOURNABLE. Hugues DAYEZ. C'est ce mercredi que rouvrent les salles de cinéma en Belgique. A cette occasion Hugues Dayez pointera les nouveaux films à ne pas manquer.



08H27 LA MINUTE PRESSE. Dominique Simonet, de La Libre Belgique pour la série « Covid-19. Et demain ? » : vers une réindustrialisation de la Belgique ?