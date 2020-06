Matin Première : L'invité de la matinale : Kalvin Soiresse, député bruxellois Ecolo - fondateur du Collectif "Mémoire coloniale" sur Auvio

06H44 CAPSULE PATRIMOINE. Ce mardi matin, Armelle rencontre Julien Slabbinck et François Amorison, fondateurs de la Brasserie des Carrières qui gère la Malterie du Château de Beloeil, l'une des plus anciennes au monde. Elle livre du malt aux brasseurs de près de 150 pays.



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Airbus annonce une réduction de 40% de sa production pour les deux prochaines années. L'industrie aéronautique wallonne en sera fortement affectée. Et elle se retrouve aujourd'hui face à un retournement de situation. Les cadences de production effrénées d'il y a trois mois ont été stoppées net et ont laissé la place à des plans européens pour un « avion propre » en 2035. Un véritable défi technologique. Mais comment innover sans revenus ?



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Durant l'été, et aux dates qu'auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous replonger dans la mémoire de la Rédaction des sports. Chaque matin, un journaliste sportif vient partager avec vous un moment qu'il a vécu, en tant que journaliste ou en tant que simple amateur de sport. Le Tour de France cycliste aurait dû débuter ce week-end. Alors ce matin, notre commentateur-maison Samuël Grulois, vous offre un retour dans les années 80, en 1988 exactement.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Geoffroy FABRE. Il y a 60 ans jours pour jours, le Congo fêtait son indépendance. 60 ans après, le roi Philippe doit-il présenter des excuses au Congo ? Au fil des générations, quelle a été l'attitude des souverains belges qui se sont succédé après Léopold II ? De Baudouin à Albert Ier, Françoise BERLAIMONT sera en plateau avec nous pour remonter l'histoire. Nous recevons également ce mardi matin Gladys KAZADI, jeune députée bruxelloise cdh d'origine congolaise. L'occasion de tenter de comprendre avec cette jeune femme de seulement 26 ans, comment la jeunesse afrodescendante de Belgique se positionne par rapport aux débats qui agitent l'opinion publique sur notamment la décolonisation de l'espace public.



07H24 LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES. Sophie LEONARD. 39 libraires rencontrés aux quatre coins de la Belgique nous présentent leur coup de cœur littéraire afin de vous permettre de mieux sélectionner l'ouvrage qui vous accompagnera cet été. Ce mardi, direction Nivelles dans le Brabant Wallon à la Librairie « au p'tit prince » où Eva Delbeke nous présente le roman « Le pavillon des orphelines » de Joana Goodman chez Pocket.



07H48 L'INVITÉE de Thomas GADISSEUX. Ce mardi, la République démocratique du Congo (RDC) célèbre le 60e anniversaire de son indépendance de la Belgique. Comment réconcilier les mémoires ? On en parle avec Kalvin SOIRESSE, qui a fondé le collectif "Mémoire coloniale" il y a plusieurs années, il a décidé de continuer son combat au sein du parlement. L'an dernier, il a été élu député bruxellois. Kalvin Soiresse insiste sur l'importance de l'éducation dans la déconstruction du racisme née de la colonisation.



08H16 LE POINT DE VUE. La linguiste Laurence ROSIER nous propose un Zoom sur le mot « Bronzage ».



08H27 LA MINUTE PRESSE. François BAILLY, Rédacteur en Chef de l'Echo.

Casting et équipe Animateur Geoffroy FABRE Émission Matin Première