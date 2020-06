Matin Première : Evelyne Huytebroeck, présidente des partis verts européens sur Auvio

Pourquoi les Verts séduisent ils de plus en plus l’électeur urbain ?

06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Le streaming de films et la réalité virtuelle en plein boom pendant le confinement. Focus sur une boite belge, Presenz, à la pointe dans les deux domaines. Leur technologie ? Un format de film qui permet de transformer n'importe quel film d'animation ou en images de synthèse déjà produit, en film...immersif. Un débouché supplémentaire pour les créateurs de contenu. Mais aussi pour les opérateurs télécoms. Parce qu'après la musique, les films et les jeux vidéos, le streaming de la réalité virtuelle pour le grand public arrive...à grands pas.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Marc SIRLEREAU nous détaille les résultats du deuxième tour des élections municipales en France ce week-end. Et nous invite à une projection sur ce qui pourrait se passer lors des prochaines présidentielles en 2022, à l'heure où Emmanuel Macron annonce un prochain remaniement de son gouvernement.



07H48 L'INVITÉE de Thomas GADISSEUX. Allons-nous payer moins d'impôts cette année ? Et quid pour l'an prochain, quelle sera la fiscalité « post-Covid » ? On en parle avec l'avocate fiscaliste, Sabrina Scarna.



08H27 LA MINUTE PRESSE. Michel Royer de Sudpresse pour la sortie de l'article « Reconnaissance faciale : De Crem n'y renonce pas ! » évoquant l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police pour son travail de surveillance et d'enquête.