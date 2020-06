Matin Première : Invitée : Bénédicte Linard, ministre de la culture sur Auvio

8:48 - Et vous dans tout ça ?

Le conseil national de sécurité a validé la prochaine étape de déconfinement qui marque la réouverture des théâtres et salles de concert au public.

On en parle avec la ministre de la Culture, Bénédicte Linard.



Cette reprise, toujours sous conditions, permettra-t-elle au secteur de sortir la tête de l'eau ? Le monde culturel crie encore et toujours à l'aide. Il estime ne pas être entendu par le monde politique. De nouvelles actions se préparent pour conscientiser les autorités.