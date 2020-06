Matin Première : L'invité : Pierre-Yves Dermagne, Ministre wallon du Logement. sur Auvio

06H45 INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Bien que le tracing fasse partie intégrante de la stratégie de déconfinement, le projet d'une application smartphone s'est heurté aux recommandations de l'Autorité de Protection des Données, la solution du call center a donc été privilégiée. Mais le projet n'est pas mort pour autant, et des tests en direct de l'application de tracing devraient avoir lieu dès début juillet. On en parle avec Karine MOYKENS, présidente de la task force flamande, remplace Emmanuel André à la tête du dispositif de tracing.



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Durant l'été, et aux dates qu'auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous plonger dans la mémoire de la rédaction des sports. Chaque jour, un journaliste sportif vient partager avec vous un moment qu'il a vécu. Et qu'il aimerait revivre. Retour sur l'Euro 2000 organisé par la Belgique et les Pays-Bas. Une compétition qui a marqué Pascal Scimè, qui nous fait partager deux souvenirs assez personnels.



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Ce vendredi, à travers toute la Belgique, des policières et policiers ont décidé de se rassembler pour manifester leur mécontentement face à la stigmatisation dont ils et elles estiment être victimes. Ces manifestations ont notamment été décidées sur un groupe Facebook privés regroupant environ 17.000 policiers et policières du royaume, mais ne sont pas soutenues par les syndicats, ou seulement du bout des lèvres. Pourquoi les syndicats ne soutiennent-ils pas ce mouvement ? On va essayer de le comprendre avec Thierry BELIN, du SNPS, le Syndicat national du personnel de police et de sécurité



07H45 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. L'invité de la matinale ce vendredi, est Pierre-Yves Dermagne. Nous reviendrons sur le grand plan d'investissement annoncé par le gouvernement wallon. Un « Plan marshall » du logement wallon, prévu dans l'accord de gouvernement et qui s'élèvera à plus de 800.000 euros. Plusieurs fois annoncée par les précédents gouvernements wallons, cette promesse de rénovation massive sera-t-elle respectée ? En a-t-on les moyens ? Nous reviendrons aussi avec le socialiste sur le débat qui traverse le PS quant à la participation de son parti à un attelage fédéral avec la NVA.



08H25 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES. Gilles QUOISTIAUX nous démontrera, avec une nouvelle IA, que l'anonymat n'est plus qu'un concept très relatif : cette IA permet de dépixeliser les visages floutés.



08H34 LE DEBAT DES DECODEURS. Marie VAN CUTSEM et François HEUREUX. Le débat. Colonisation belge au Congo : a-t-on instrumentalisé l'Histoire ? Les débatteurs : Elikia M'BOKOLO, historien, congolais co-auteur du livre « Notre Congo/Onze Kongo : la propagande coloniale belge » avec Julien Truddaïu et Geert CLERBOUT, réalisateur de la série documentaire de la VRT « Les enfants de la colonisation » (qui va être rediffusée dans 10 jours) et qui a rencontré des dizaines de témoins belges et congolais sur cette question.



08H47 TENDANCES PUB. Frédéric BREBANT viendra nous expliquer comment les clubs de foot compensent l'absence de public (et donc de rentrées financières) dans les stades.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première