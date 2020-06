Matin Première : L'invitée : Marie-Kristine Vanbockestal, administratrice du Forem. sur Auvio

06H40 INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Des signes de réveil ont été observés dans un ancien volcan dans la région de l'Eifel en Allemagne près de la frontière belge. Certaines des collines de cette région vallonnée sont en fait d'anciens volcans en sommeil depuis des milliers d'années, mais une équipe de chercheurs a récemment établi que l'Eifel serait en train de s'élever d'un millimètre par an. Faut-il s'attendre à une plus grande activité dans le futur ? On en parle avec Corentin CAUDRON, vulcanologue chargé de recherches ULB et IRD France (institut de recherche et développement).



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Durant l'été, et aux dates qu'auraient dû occuper les grands évènements sportifs, on vous propose de vous plonger dans la mémoire de la rédaction des sports. Aujourd'hui, Eby Brouzakis se penche sur la désillusion des Diables Rouges à l'Euro 2016 en France. Cette défaite contre le Pays de Galles en ¿ de finale.



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Un médicament de la famille des stéroïdes, la dexaméthasone, réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par le Covid-19, selon les premiers résultats d'un vaste essai clinique qualifié mardi d'"avancée majeure". Dans la foulée de cette annonce, le gouvernement britannique a indiqué que ce traitement allait être immédiatement utilisé pour traiter les malades concernés. On en parle avec Nicolas Dauby, chargé des traitements contre le Covid au chu st pierre.



07H45 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Le chômage explose en Wallonie. Près de 30.000 demandeurs d'emplois ont été enregistrés durant la crise sanitaire. Comment rebondir ? Le Forem s'est adapté, en contactant dans les 48 heures ceux qui viennent de perdre leur emploi. Avec quels résultats ? On en parle avec l'administratrice du Forem, Marie-Kristine Vanbockestal.



08H34 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux questions seront à l'ordre du jour ce mardi. (1) La majorité minoritaire proposée par les socialistes : encore un échec pour former un nouveau gouvernement ? (2) Rajae Maouane insultée : les RS sont-ils devenus des lieux de haine et d'intolérance ? Les débatteurs : Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre Belgique, et Matthieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF



08H47 ET VOUS DANS TOUT CA ? Hélène MAQUET. Comment se porte l'emploi ? La crise du covid et le confinement qui s'en est suivi ont provoqué de nombreuses pertes d'emploi dans différents secteurs, notamment l'Horeca. Alors comment les Belges vont se relever professionnellement de tout ça ? Vers quel secteur faut-il s'orienter pour retrouver un emploi ? Quelle formation pour éventuellement se reconvertir ? Quels sont les secteurs d'avenir ou ceux au contraire qui ne risquent pas de réembaucher de sitôt ? On en parle avec Olivier de Wasseige, Administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première