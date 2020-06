Matin Première : L'invité de la matinale : le député Fédéral Georges Gilkinet, Chef du groupe ECOLO-GROEN à la Chambre. sur Auvio

06H45 INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Une semaine après la réouverture du secteur de l'Horeca, nous ferons un premier bilan avec Thierry NEYENS, président de la fédération Horeca Wallonie. Qu'en est-il de la clientèle ? Y-a-t-il un réel engouement ? Ou la prudence reste-t-elle de mise ? Nous évoquerons également la question du respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, tant par les tenanciers que par la clientèle.



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE Comment les petits investisseurs ressentent-ils la chute de l'activité économique et la hausse surprenante des marchés boursiers depuis le krach du mois de mars ?



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Alors qu'ils ont été en première ligne pendant toute la crise du coronavirus, le personnel hospitalier craint de retomber dans l'oubli maintenant que l'épidémie semble sous contrôle. Félicités par nos dirigeants, encouragés par nos applaudissements, où en est leur situation aujourd'hui ? On en parle avec Carine ROSTELEUR, secrétaire régionale de la CGSP section hôpital public.



07H45 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. L'invité de la matinale ce mardi est le député Fédéral Georges Gilkinet, Chef du groupe ECOLO-GROEN à la Chambre.



08H34 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux questions seront à l'ordre du jour ce mardi. (1) Etterbeek remplace les noms de rue évoquant des acteurs de la colonisation par des noms de femmes : un premier pas bénéfique vers la décolonisation de l'espace public ? (2) Faut-il se réjouir de l'arrêt de la cour constitutionnelle qui permet l'interdiction des signes convictionnels à l'école au nom de la neutralité ? Les débatteurs : Nadia GEERTS, philosophe et écrivaine et Julien TRUDDAIU, de l'association Coopération Education Culture, et co-auteur du livre Notre Congo.



08H47 ET VOUS DANS TOUT CA ? Hélène MAQUET. A quoi vont ressembler les vacances en Belgique ? Malgré la réouverture des frontières, de nombreux Belges seront tentés de passer leurs vacances en Belgique. Alors, est-ce que le secteur touristique belge, notamment d'accueil, comme les campings, les gîtes ou encore les chambres d'hôtes, sont prêts à relever ce défi ? On en parle avec Pierre COENEGRACHTS, directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première