Matin Première : Invité de la matinale : Joachim Coens, président du CD&V. sur Auvio

06H45 INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. La distribution des masques buccaux mis à la disposition des habitants par le gouvernement fédéral commence ce lundi 15 juin. Ces masques pourront être retirés en pharmacie et sont censés accompagner l'assouplissement des mesures. Comment cela va-t-il se passer dans la pratique ? On en parle avec Alain CHASPIERRE, porte-parole de l'association pharmaceutique belge.



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Durant l'été, et aux dates qu'auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous plonger dans la mémoire de la rédaction des sports. Chaque jour, un journaliste sportif viendra partager avec vous un moment qu'il a vécu. Et qu'il aimerait revivre. Aujourd'hui nous remontons tout pile 24 ans en arrière... 15 juin 1996, l'Angleterre -pays hôte de l'Euro96- affronte le voisin écossais à Wembley. Et dans ce match... un but va marquer à jamais la mémoire de notre journaliste Jérôme HELGUERS.



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Dès ce lundi 15 juin, les frontières rouvrent pour les voyages au sein de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des quatre autres pays Schengen (la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège) compris. Comment s'organisent nos aéroports et les compagnies aériennes ? Quels seront les changements apportés pour faire respecter les mesures ? On en parle avec Arnaud FEIST, CEO Bruxelles Airport.



07H45 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Sommes-nous dans un tournant décisif pour la formation d'un gouvernement stable et majoritaire ? La crise sanitaire a-t-elle fait bouger les lignes ? La fin des pouvoirs spéciaux annonce une nouvelle page politique. Le Palais prendra-t-il une initiative dans les prochains jours, les prochaines heures ? On en parle avec le président du CD&V, Joachim Coens.



08H34 LE DEBAT DES DECODEURS. François HEUREUX. Le débat. Deux questions seront à l'ordre du jour ce lundi. (1) Certains antiracistes sont-ils en train de se radicaliser ? (2) La Belgique doit-elle demander pardon pour les exactions commises lors de la colonisation (idée de Joachim Coens que l'on reçoit demain dans matin Première). Les débatteurs : Corentin de SALLE, directeur de l'Institut Jean Gol, et Bea ERCOLINI, fondatrice de BeaBee, cercle d'affaire féminin.



08H47 ET VOUS DANS TOUT CA ? Hélène MAQUET. Les naissances ne se sont évidemment pas arrêtées avec l'épidémie de covid 19 et de nombreux accouchements ont donc dû se dérouler pendant cette période très particulière. Port du masque recommandé pour le père pendant l'accouchement, pas de visites, ni à l'hôpital ni à domicile. Comment cette période a-t-elle été vécue par les mamans ? On en parle avec Jacqueline ORBAN, Cheffe infirmière du pôle Mères/Enfants de l'Hôpital Delta du Groupe CHIREC

