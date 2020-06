Matin Première : L'invité de la matinale est le vice-président wallon Ecolo, Philippe HENRY. sur Auvio

06H45 INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. La session de juin a bien débuté dans l'enseignement supérieur, mais non sans problème ! Entre les modalités d'évaluations qui changent, les problèmes techniques et le stress planant sur cette session à distance, les étudiants sont inquiets quant à leur avenir académique. La FEF demande garantie de la finançabilité de tous les étudiants. L'organisation sera-t-elle entendue ? Comment se passera leur rentrée ? On en parle avec Chems MABROUK, présidente de la FEF, Fédération des Etudiants Francophones.



GASSEE. Le secteur de la construction interpelle les pouvoirs publics. Il demande avec insistance un plan de relance et propose quelques mesures très concrètes, comme une baisse temporaire de la TVA.



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. En principe, une grande partie des pays européens rouvriront leurs frontières dès le lundi 15 juin prochain. Les Belges seront néanmoins susceptibles d'être blacklistés par certains pays, étant donné le nombre élevé de contaminations que notre pays a subi. Cela reste malgré tout une excellent nouvelles pour les Belges avides de vacances à l'étranger, mais aussi pour les aéroports. On en parle avec Philippe VERDONCK, CEO de Charleroi Airport.



07H45 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. L'invité de la matinale sera le vice-président wallon Ecolo, Philippe HENRY. Les ambitions écologiques et environnementales seront-elles sacrifiées à cause de la crise sanitaire et de ses impacts budgétaires ?



08H34 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux questions seront à l'ordre du jour ce jeudi. (1) Le match PS-MR après la manif, le changement de présidence à la FGTB.... le retour de l'opposition gauche-droite ? (2) Autant en emporte le vent : Faut-il bannir les œuvres qui mettent en scène le racisme / sexisme d'une autre époque ? Ou en tout cas systématiquement les remettre en contexte ? Les débatteurs : Béatrice DELVAUX, Editorialiste en chef au journal Le Soir, et François GEMENNE chercheur FNRS et professeur de géopolitique de l'environnement à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l'ULB.



08H47 ET VOUS DANS TOUT CA ? Notre impact environnemental a-t-il augmenté par l'usage accru du numérique auquel nous nous sommes collectivement adonnés pendant la période de confinement ? Réunions Teams, Zoom, Skype, pour le travail, avec les ami.e.s, avec la famille, jeux en ligne, bingewatching de séries,... Nos activités numériques se sont multipliées pendant le confinement. Faut-il craindre que cela ait un impact sur l'environnement ? Pas tant que ça d'après le collectif Green IT qui milite pour l'informatique durable et la sobriété numérique. On en parle avec le responsable de la section belge de Green IT, Olivier VERGEYNST.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première