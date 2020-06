Matin Première : L'invité : Raoul Hedebouw, porte-parole du parti et député fédéral PTB sur Auvio

06H45 INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. L'Université catholique de Louvain (UCLouvain) et l'Agence spatiale européenne (ESA) s'unissent pour déployer sur le terrain un labo mobile capable de tester les équipes de dépistage de première ligne : médecins, personnel infirmier, volontaires, police, protection civile. Première destination : le Piémont, en Italie, particulièrement touché par l'épidémie du coronavirus. On en parle avec Jean-Luc Gala, responsable de la plateforme de technologies moléculaires appliquées de l'UCLouvain et chef de clinique aux Cliniques universitaires Saint-Luc de l'UCLouvain, qui dirige la mission.



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Marie MICHIELS nous parle ce mercredi d'un comédien, qui est aussi metteur en scène et professeur, et c'est également une voix connue sur nos antennes : Patrick Brüll



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. A l'heure où le débat sur le déboulonnage des statues du roi Léopold II n'en finit pas de faire couler de l'encre, et suscite des opinions radicalement divergentes, nous avons décidé de nous pencher sur l'Histoire de la colonisation du Congo. Beaucoup d'idées reçues circulent, des raccourcis grotesques, une relecture de l'histoire qui nourrit la mésentente et la rancœur. Pourtant, de nombreux historiens et historiennes font un travail de recherche minutieux pour documenter exactement la colonisation du Congo et ses conséquences contemporaines. Parmi cette nouvelle génération d'historien.nes, Amandine LAURO, historienne et chercheuse au FNRS. Elle a notamment publié une carte blanche cosignée par Benoît Henriet en mars 2019 pour tenter d'éclairer le débat.



07H45 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. L'éviction de Robert Verteneuil de la présidence de la FGTB est-elle dictée par une quelconque radicalisation du syndicat sous l'impulsion du PTB ?

Raoul Hedebouw, porte-parole du parti et député fédéral PTB répond aux accusations, ce mercredi, dans la matinale.



08H47 ET VOUS DANS TOUT CA ? Comment se portent les personnes endeuillées en cette période de pandémie ? Presque 10.000 morts en Belgique, ce n'est pas anodin. Comment gérer son deuil dans de telles conditions, par quels stades passe-t-on, et comment les traverser de manière optimale ? Nous aborderons également le deuil dans son aspect collectif : est-ce qu'un deuil national pourrait aider les gens à faire évoluer leur propre deuil ? On en parle avec Emmanuelle ZECH, psychologue à l'UCLouvain, spécialiste du deuil.

