Matin Première : L'invité : Jean-Luc Crucke, le ministre des Finances et du Budget. sur Auvio

06H45 INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Swissport Belgique va déposer le bilan et se déclarer en faillite pour ses services au sol à l'aéroport de Bruxelles, près de 1500 emplois seraient menacés. Le curateur sera désigné à la suite de l'audience au tribunal. A quoi s'attendent les syndicats concernant la journée de demain ? On en parle avec Sandra LANGENUS, permanente FGTB secteur aérien.



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Hugues DAYEZ nous parle ce mardi du dessinateur et scénariste liégeois Clarke, et de sa bande-dessinée "Mister President".



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Comment les maisons de repos vont-elles trois mois après le début de la pandémie de covid 19. On le sait, les maisons de repos ont essuyé de lourdes pertes parmi leurs résident.e.s et la situation continue à être problématique. On en parle avec Vincent FREDERIC, secrétaire général de la FERMABEL, Fédération maison de repos privées en Belgique.



07h34 L'INCONTOURNABLE. L'écrivain Joël Dicker est avec nous via Skype pour son dernier romain "L'Énigme de la Chambre 622", aux Editions De Fallois, paru le 27 mai dernier.



07H45 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Quel est le coût réel de la crise pour la Wallonie ? Le ministre des Finances et du Budget, Jean-Luc CRUCKE a procédé à un budget vérité. Il est l'invité de la matinale. La crise du Covid a démultiplié les besoins, et plombé les recettes. Où trouver l'argent ? La Wallonie a mobilisé ses trésoreries, et est parvenue à lever deux milliards sur les marchés. Est-ce suffisant ? Les projets du gouvernement et son plan de transition sont-ils mis à mal ?



08H34 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux questions seront à l'ordre du jour ce mardi. (1) Manifestation et préavis de grève des syndicats policiers : violence policière ou violence contre la police ? (2) 185 mille emplois perdus depuis le début de la crise : va-t-on redresser l'économie avec des chèques Horeca ou des Railpass gratuits ? Les débatteurs : Valéry LEROUGE, correspondant à Bruxelles pour France Télévision, et Ibrahim OUASSARI, fondateur de Molengeek.



08H47 ET VOUS DANS TOUT CA ? Report de crédit hypothécaire prolongé : quelles sont les conditions, comment y accéder, certains "effets secondaires" à déplorer ? On en parle avec Rodolphe de PIERPONT, porte-parole de Febelfin.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première