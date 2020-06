Matin Première : Invitée : Mireille-Tsheusi Robert, organisatrice de l'évènement "Black Lives matters" sur Auvio

06H45 INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Parmi les mesures de déconfinement annoncées, la réouverture des salles de sport, sera effective ce lundi 8 juin. Elle sera néanmoins conditionnée par une série de règles strictes. Nous poserons nos questions à Michael MUSSCHE, responsable de la salle de sport « Stadium Kinetix » à Bruxelles, afin de savoir comment il s'organise à quelques minutes de l'ouverture.



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE. Comment nos startups ont-elles traversé la crise sanitaire, comment réagissent-elles à la crise économique ?



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Marie MICHIELS nous parle du nouveau lauréat « découverte » des médias francophones publics : Noé Preszow, un jeune bruxellois de 25 ans.



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Nous recevrons David LEISTERH, président du MR Bruxellois, en studio afin d'évoquer la manifestation antiracisme de ce dimanche après-midi et les débordements qui ont suivi dans le quartier de Matonge.



07h34 L'INCONTOURNABLE. Himad MESSOUDI nous parlera de deux séries ce lundi : « Validé » et « I Know This Much Is True »



07H45 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. L'événement « Black Lives matters » a rassemblé près de 10 000 personnes à Bruxelles ce dimanche pour manifester contre le racisme et les violences policières à travers le monde. Une des organisatrices de l'événement, Mireille-TSHEUDI ROBERT, présidente de l'asbl Bamko-CRAN est l'invitée de la matinale. Nous évoquerons la situation en Belgique. Le débat sur la question raciale et la décolonisation est-il possible ? On en parle avec Mireille-Tsheudi ROBERT. Nous évoquerons également les débordements survenus en fin de journée dans le quartier de Matonge avec Philippe CLOSE, Bourgmestre de la ville de Bruxelles.



08H34 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux questions seront à l'ordre du jour ce lundi. (1) Manif anti-racisme : devait on faire une exception aux règles sanitaires ? (2) Rencontre entre Georges-Louis Bouchez et Robert Verteneuil : le débat gauche - droite est-il encore possible en Belgique ? Les débatteurs : Oliviero ASEGLIO, porte-parole de la Rainbow House et Nicolas De DECKER, journaliste au Vif/l'Express.



08H47 ET VOUS DANS TOUT CA ? L'hydroxichloroquine, est-ce que vous y comprenez encore quelque chose ? Finalement, qu'est-ce qui est valide scientifiquement ? Quels sont les vrais enjeux de communication et d'influence autour des publications scientifiques ? On en parle avec Véronique HALLOIN, Secrétaire générale du FNRS et Présidente de la European Science Foundation.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première