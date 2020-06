Matin Première : L'invitée : Pauline Manos, la présidente belge de « Democrats Abroad ». sur Auvio

06H45 INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. A l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement ce vendredi 5 juin, le WWF tire la sonnette d'alarme. Selon une nouvelle analyse, la destruction des forêts tropicales a augmenté de 150% au mois de mars alors que la COVID-19 se propageait dans le monde. Une autre conséquence de la pandémie est l'augmentation inquiétante de déchets tels que masques, emballages plastiques à usage unique ou encore matériel médical. Nous ferons le point sur la situation avec Jessica NIBELLE, porte-parole de la WWF.



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Ces derniers jours, les marchés financiers ont été euphoriques. Au point que l'on se rapproche parfois des valorisations boursières de juste avant la crise...alors que la baisse de l'activité économique est évidente et que la reprise sera lente. Comment expliquer ce décalage ?



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Ce jeudi 4 mai, une large plate-forme d'organisations de la société civile (syndicats, mutuelles, ONG, associations) ont annoncé officiellement la création de la Coalition Corona. Son objectif est d'adresser des revendications communes et d'organiser des mobilisations citoyennes en faveur d'une société soutenable, juste et résiliente, à même de répondre aux défis posés par la crise du coronavirus. Pour en parler nous recevons Arnaud ZACCHARIE, Secrétaire général du CNCD-11.11.11



07H45 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Comment les américains de l'étranger vivent-ils les évènements qui secouent les Etats-Unis ? La présidente belge de « Democrats Abroad », Pauline Manos, est l'invitée de la matinale.



08H25 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES. Gilles QUOISTIAUX viendra nous parler du positionnement de Twitter et FB au niveau de la modération des contenus publiés, dans la foulée des messages de Trump. Avec cette question sous-jacente : les RS sont-ils responsables des contenus qu'ils véhiculent ?



08H30 LES TITRES DE L'ACTU. François HEUREUX + MOBILINFO



08H34 LE DEBAT DES DECODEURS. François HEUREUX et Marie VANCUTSEM. Le débat. Faut-il être racisé-e pour parler de racisme dans les médias ? Les débatteurs. Betel MABILLE, formatrice sur les questions de racisme et de discrimination chez BePax, et Julien TRUDDAIU, de l'association Coopération Education Culture, et co-auteur du livre Notre Congo



08H47 TENDANCES PUBS. Frédéric BREBANT reviendra sur ces marques qui se sont associées, cette semaine, aux grands mouvements de protestation aux Etats-Unis.

