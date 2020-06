Matin Première : L'invité de la matinale est l'économiste et membre de l'Académie Royale de Belgique, Bruno COLMANT. sur Auvio

06H45 INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Un nouveau conseil national de sécurité s'est tenu ce mercredi. Plusieurs points ont été abordés dans cette nouvelle phase de déconfinement, notamment celui du tourisme, autorisé en Belgique à partir de lundi. Les maisons d'hôtes, campings, gîtes pourront donc rouvrir. C'est le cas également de nombreux hôtels qui avaient eux-mêmes décidé de rester fermer. Alors, est-ce un ouf de soulagement ? les clients seront-ils présents ? On en parle avec Arnaud VAN MELSEN manager de l'Hôtel Radisson Blu Balmoral à Spa.



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Hugues DAYEZ s'intéresse ce jeudi au journaliste et réalisateur Xavier Diskeuve



07H22 L'ŒIL DE Sandro CALDERON, qui s'intéresse à l'île de Malte, première terre en vue pour de nombreux migrants et réfugiés.



07h34 L'INCONTOURNABLE. Françoise BARE nous parlera des décisions prises par le CNS concernant le secteur culturel.



07H45 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. L'économiste Bruno COLMANT sera l'invité de la matinale.



08H47 ET VOUS DANS TOUT CA ? Hélène MAQUET. Quid des séquelles liées au covid 19 ? Si une majorité des patients ont survécu et sont guéries ou en voie de guérison, le chemin vers une récupération complète peut être très long. Et les séquelles peuvent être très diverses : essoufflement, fatigue, insuffisance rénale, problèmes cardiaques, ... A chaque patient.e son chemin de croix. On en parle avec la docteure Marie-Dominique GAZAGNES, cheffe de clinique en neurologie et revalidation neurologique au CHU Brugmann.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première