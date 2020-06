Matin Première : L'invité : David Clarinval, vice-premier ministre fédéral. sur Auvio

06H44 INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Un nouveau conseil national de sécurité aura lieu ce mercredi 3 juin. Parmi les éléments discutés, le secteur de l'Horeca devrait en apprendre un peu plus sur son avenir... Une réouverture des restaurants et cafés est-elle envisageable à partir du 8juin ? Sous quelles conditions ? A quoi se préparent les restaurateurs ? On en parle avec Gaëtan POELS, patron du restaurant "Divino Gusto" à Nivelles.



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Une baisse annoncée de 10% du PIB belge en 2020, cela fait plus de 50 milliards d'euros de richesse « évaporés ». Derrière ces chiffres abstraits, l'exemple concret de Dumoulin Aero. La PME industrielle (Alleur) fabrique des pièces pour ailes d'avions et emploie 50 personnes. Elle s'attendait à une croissance de 25% en 2020. En lieu et place, ce sera plutôt -50, voire -60%. « Il y a pour l'instant une insouciance incroyable. La crise est devant nous et elle sera redoutable », nous dit son CEO, Geoffroy Cammermans.



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. (1) Alain VAESSEN, journaliste RTBF, sera avec nous plateau pour parler de son enquête #INVESTIGATION dans les coulisses du cinéma belge francophone et des Magritte, diffusée ce mercredi soir sur la Une. (2) Geoffroy FABRE, journaliste RTBF, a rencontré la personne qui a taggué le train « I can't breathe », en hommage à Georges Floyd. On en parle avec lui en plateau ce mercredi.



07H22 L'ŒIL DE Joyce AZAR, sur l'appel du gouvernement flamand aux épargnants à sauver l'économie du nord du pays.



07h34 L'INCONTOURNABLE. Hugues DAYEZ nous parlera de l'autobiographie de Woody Allen « Soit dit en passant », qui sort ce mercredi chez Stock.



07H45 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Juste avant le début du Conseil national de sécurité, David CLARINVAL, le vice-premier ministre fédéral, fera le point sur les éléments au cœur de la réunion. Mesures pour rouvrir l'Horeca, autorisations pour le secteur événementiel, culturel et sportif, en passant par la révision de ce qui est autorisé dans la sphère privée, le CNS de ce mercredi abordera la dernière phase du déconfinement. Qu'est ce qui sera autorisé cet été pour les vacances, pour les jeunes, pour nos fêtes privées ? Qu'est ce qui encore contrôlé et contrôlable ?



08H34 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux questions seront à l'ordre du jour ce mercredi. (1) Conseil national de sécurité : déjà le retour à une vie normale ? (2) Mort de George Floyd aux USA : un boulevard pour Joe Biden ? Les débatteurs : Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre Belgique et Guy HAARSCHER, philosophe.



08H47 ET VOUS DANS TOUT CA ? Hélène MAQUET. Ne déconfine-t-on pas plus vite que la musique ? Ce chaud et long week-end a été propice à de nombreuses retrouvailles, amicales et/ou familiales. Alors que les phases prescrites par les autorités ne prévoyaient pas encore des rassemblements comme nous avons pu les observer. Pourquoi ? Alors que la population suivait dans son ensemble assez bien les mesures jusqu'ici prévues par le CNS, qu'est-ce qui explique ce quasi-retour à la normal pour beaucoup d'entre nous ? Et quels sont les risques liés à ce déconfinement "sauvage" ? On en parle avec Yves COPPIETERS, épidémiologiste à l'ULB.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première