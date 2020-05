Matin Première : Le phénomène de sécheresse va-t-il s'intensifier à l'avenir ? C'est notre dossier du jour. sur Auvio

06H44 LE JOURNAL DES SOLIDARITES. Hélène MAQUET s'intéresse à l'initiative #LOKDONATION : une nouvelle coupe de cheveux pour soutenir les victimes du cancer du sein.



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE. Rencontre avec le cofondateur d'une petite startup qui fournit du café équitable et les machines nécessaires à quelques centaines d'entreprises clientes. L'entreprise est lourdement et sans doute durablement touchée par les effets de la crise sanitaire et essaie de se réinventer.



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Hugues DAYEZ nous parlera ce jeudi de l'auteur de bande dessinée Benoît Féroumont et sa BD « Le Royaume »



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. L'été n'a pas encore débuté que les premiers problèmes de sécheresse frappent déjà notre pays. Ce phénomène semble être de plus en plus long et récurrent au fil des années. Nos cultures souffrent en effet de sécheresse pour la 3e année consécutive, et les agriculteurs prient pour un mois de juin pluvieux. On en parle avec Hugues FALYS, agriculteur et porte-parole de la FUGEA (Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs). Ce phénomène va-t-il s'intensifier à l'avenir ? Signifie-t-il que cet été sera à nouveau caniculaire ? Réponse avec Pascal MORMAL, météorologue de l'IRM.



07H22 L'ŒIL DE Sandro CALDERON. Sur les Pays-Bas et la ligne dure adoptée par le Premier Ministre Mark Rutte concernant la solidarité européenne vis-à-vis des pays du sud de l'Europe touchés par le Covid-19.



07h34 L'INCONTOURNABLE. Thierry BELLEFROID. Reprise des nouveautés avec la suite (et fin) d'une excellente fiction sur les camps paramilitaires pour ados dans la Grande Russie gagnée par la Poutinemania.



08H47 ET VOUS DANS TOUT CA ? Hélène MAQUET. Quid de la précarité estudiantine en cette période ? On en parle avec Chems MABROUK, présidente de la Fédération des étudiants francophones.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première