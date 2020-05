Matin Première : Pourrons-nous partir en vacance cet été ? Si oui, où et comment ? Nous aborderons le sujet en fin d'émission. sur Auvio

06H44 LE JOURNAL DES SOLIDARITES. Hélène MAQUET s'intéresse au site « Welcome to my garden », qui recense tous les endroits où camper gratuitement dans le jardin de l'habitant en Belgique.



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE. Les espaces de coworking avaient le vent en poupe avant l'irruption du covid-19. Comment ont-ils traversé, et comment traversent-ils encore aujourd'hui, la crise sanitaire ?



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Le magazine #investigation propose ce mercredi une vaste enquête sur le harcèlement au sein des services de police en Belgique. On en parle avec Fabrice GERARD, qui a mené l'enquête.



07H22 L'ŒIL DE Joyce AZAR. Portrait d'Egbert Lachaert, le nouveau président de l'Open VLD.



07h34 L'INCONTOURNABLE. À l'occasion des 75 ans d'Alain Souchon ce mercredi, Hugues DAYEZ nous parlera d'un de ses succès au cinéma : le film « L'été meurtrier » avec Isabelle Adjani.



08H34 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Deux questions seront à l'ordre du jour ce mercredi. (1) L'hydroxychloroquine et The Lancet : pourquoi ne fait-on plus confiance à la science ? (2) Doit-on reporter ses congés d'été pour ne pas remettre l'économie à l'arrêt alors qu'elle redémarre ? Proposition du Voka. Les débatteurs : Béa ERCOLINI, fondatrice du cercle d'affaire féminin BEA BEE, et Matthieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF.



08H47 ET VOUS DANS TOUT CA ? Hélène MAQUET. Pourrons-nous partir en vacance à l'étranger cet été ? Si oui quand, et comment ? On en parle avec Julie FRERE, porte-parole de test-achat.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première