Matin Première : L'INVITE : Le président du CDH, Maxime Prévot sur Auvio

06H44 LE JOURNAL DES SOLIDARITES. Hélène MAQUET s'intéresse aux couturières des centres pour demandeurs d'asile d'Yvoir travaillants en renfort de bénévoles du CHU UCL de Namur afin de coudre des blouses de protection pour les soignants. Ces six réfugiées des centres « Pierre Bleue » et « Le Bocq » à Yvoir (centres de la Croix-Rouge accueillent en majorité des femmes vulnérables et leurs enfants) ont été formées à distance par les couturières du CHU UCL Namur qui leur ont fourni des tutoriels vidéo et les consignes à suivre pour la confection de ces blouses de protection indispensables pour protéger le personnel soignants et en particulier ceux qui sont les plus exposés au sein des unités Covid.



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Le 26 mai, cela fera un an que nous avons été voté pour les élections fédérales. Rudy HERMANS et Thi DIEM QUACH sont allés à la rencontre de 3 députés débutants afin de tirer un premier bilan de cette première année passée au parlement.



07H44 L'INVITE de Thomas GADISSEUX et Sophie LEONARD : Le président du CDH, Maxime Prévot

Les négociations se poursuivent en coulisses pour tenter de dégager des pistes pour former (à nouveau) un gouvernement fédéral. Les 10 présidents de partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux de l'actuel gouvernement fédéral ont été consultés. La Première ministre en appelle à une Union nationale.

Que se prépare-t-il sur le front francophone ? Le CDH a-t-il fait évoluer sa position ? Un gouvernement de plein exercice, avec les nationalistes, serait-il désormais envisageable côté francophone ? Ce mardi 26 mai, cela fera un an que les belges ont été appelés aux urnes. Une coalition durable, au niveau fédéral, se fait toujours attendre.

