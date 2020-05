Matin Première : Invitée : Céline Nieuwenhuys, la Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux sur Auvio

Les liens entre les GAFA et l'industrie des énergies fossiles

Traité Open Sky : retrait des U.S

Avec la crise sanitaire, le nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire a explosé de 20% et les situations de grande précarité sont en hausse. Selon le Bureau du Plan, la grande pauvreté causée par le confinement a augmenté de 4,6 à 6,6%, soit 200.000 personnes en plus. Membre du GEES, le groupe d'experts chargés de guider le politique sur la stratégie de sortie de confinement, Céline Nieuwenhuys tire la sonnette d'alarme, la reprise de l'activité économique ne peut pas être la seule réponse à la crise sociale. Alors la crise sociale, le parent pauvre du déconfinement ? On en parle avec Céline Nieuwenhuys, la Secrétaire générale de la Fédération des services sociaux.