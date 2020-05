Matin Première : Quel sera l'impact de l'épidémie de coronavirus pour les entreprises bruxelloises mais aussi pour l'image de la capitale de l'Europe ? sur Auvio

06H44 LE JOURNAL DES SOLIDARITES. Sophie BREMS nous parle ce mercredi d'une initiative lancée par les associations Giveaday.be et DinnerGift, qui consiste à organiser « le plus Grand Bistro du quartier », dans le but de soutenir le secteur de l'Horeca.



06H53 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. La reprise de l'activité économique en Belgique sera sans doute plus lente qu'espéré il y a un mois. C'est la Banque Nationale qui le dit. Sur base de quoi ? Malgré la levée partielle des mesures de confinement, les pertes de revenus restent impressionnantes. Oui, l'économie est en train d'être rouverte. Mais les chiffres d'affaires ne décollent pas. Manque de demande, distanciation physique difficile à mettre en place sur le terrain, manque de personnel, problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. En fait, si de nouvelles mesures ne sont pas prises, on se dirige vers une vague de faillites en Belgique.



06H56 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Hugues DAYEZ nous parle ce mercredi d'un génie du théâtre belge, Yves Hunstad.



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Un an après les élections et la victoire de l'extrême droite flamande, on s'intéresse au sujet du magazine #Investigation, diffusé ce mercredi sur la Une à 20h20. L'enquête propose une plongée dans la stratégie électorale de ce Vlaams Belang en quête de pouvoir. Quelles sont les conséquences politiques du retour de l'extrême droite ? Quelle menace représente-t-elle pour la Belgique ? On en parle avec Baptiste HUPIN, qui a mené l'enquête dans la galaxie séparatiste flamande.



07h34 L'INCONTOURNABLE. Hugues DAYEZ. Alors que l'édition 2020 du festival de Cannes devait avoir lieu la semaine passée et cette semaine, plusieurs distributeurs belges multiplient les initiatives pour proposer des films de Cannes sur les plateformes VOD.



07H45 L'INVITE de Rachel CRIVELLARO et François HEUREUX. Avec la crise sanitaire, l'économie boit la tasse. De sombres prévisions post-Covid font état d'un nombre record de faillites, de pertes d'emplois massives. A Bruxelles, on redoute aussi les conséquences de la restructuration de Brussels airlines. Alors quel sera l'impact de l'épidémie de coronavirus pour les quelques 100.000 entreprises bruxelloises mais aussi pour l'image de la capitale de l'Europe ? Le déconfinement progressif suffira-t-il pour redresser la barre ou faut-il un plan de relance ? On en parle avec Olivier WILLOCKX, administrateur délégué de Beci, la chambre de commerce, de l'industrie et des entreprises de Bruxelles.



08H53 ET VOUS DANS TOUT CA ? François HEUREUX. A la veille de ce long week-end, quelle est la situation du secteur touristique ? Les citoyens pourront-ils s'évader quelques jours ? Si oui, où et sous quelle forme ? Qu'en est-il des voyages annulés ? Un remboursement est-il envisageable ? On en parle avec Michael DEPREZ, coordinateur de la fédération des gîtes de Wallonie, et Julie FRERE, porte-parole de test-achat.

