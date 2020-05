Matin Première : Invité : François De Smedt, Président de Defi sur Auvio

06H44 LE JOURNAL DES SOLIDARITES. Hélène MAQUET nous parle ce mardi de la vente de masques siglés (entre-autre) Le Chat de Geluck au profit de Plan International Belgique.



06H48 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Gare au casino boursier : le nombre de particuliers qui investissent en bourse est manifestement en forte hausse. En particulier chez les jeunes.



06H55 AH... CE QUE J'AIMERAIS ETRE VOUS. Marie MICHIELS s'intéressera à une sorte de magicien multi-facettes de la musique en Belgique : Gilles Mortio.



07H15 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Les mesures de déconfinement sont maintenant bien établies en Europe et dans le reste du monde. Nous évoquerons ce lundi la question de la recherche d'un vaccin, avec Lucile DENDOOVEN en plateau. Nous poserons également nos questions à ce sujet au docteur Yves VAN LAETHEM, infectiologue au CHU Saint-Pierre et porte-parole interfédéral Covid-19.



07h34 L'INCONTOURNABLE. Thierry BELLEFROID. Au rayon des classiques incontournables, ce merveilleux album de Spirou & Fantasio par Franquin, QRN sur BRETZELBURG.



07H44 L'INVITE de Rachel CRIVELLARO et François HEUREUX. Après l'union sacrée pour cause d'urgence sanitaire, le politique aussi se déconfine. Des consultations informelles en vue d'un nouveau gouvernement Fédéral ont bel et bien repris. Mais pour certains, on ne peut pas se permettre d'attendre jusque-là pour relancer une machine socio-économique plus qu'ébranlée par le Coronavirus. Pour Défi, certaines réformes doivent déjà être mise en chantier, comme la redéfinition du statut d'artiste. Pour autant, la gestion de la crise devra-t-elle aussi faire l'objet d'une évaluation par le Parlement ? Et quand ? On en parle avec François DE SMEDT, le président de Defi.



08H34 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux questions seront à l'ordre du jour ce mardi. (1) Maggie de block propose de reconvertir des chômeurs en infirmiers : bonne ou mauvaise idée ? (2) Le plan de relance Macron-Merkel: la meilleure piste pour sauver l'économie européenne ? Les débatteurs : Alain GERLACHE, journaliste RTBF et François GEMENNE, chercheur FNRS et professeur de géopolitique de l'environnement à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l'ULB.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première