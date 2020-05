Matin Première : Invité : JULIEN NICAISE, administrateur de Wallonie-Bruxelles Enseignemen sur Auvio

Ce lundi, 120.000 élèves reprendrons en principe le chemin de l'école. Une rentrée un peu particulière, coronavirus oblige, qui suscite une certaine inquiétude et de l'appréhension chez les parents, les élèves et le personnel enseignant. Pour rouvrir leurs portes, les établissements doivent remplir plus de 150 conditions pour assurer la sécurité sanitaire : port du masque, respect de la distanciation physique, gestes barrières, désinfection des locaux, balisage au sol etc... Les écoles seront-elles toutes en ordre de marche ? Les élèves sont-ils sur le même pied d'égalité face à cette rentrée progressive ? On en parle avec JULIEN NICAISE, le nouvel administrateur de Wallonie-Bruxelles Enseignement.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première