Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Dans un « CQFD » grand format de 90', Arnaud RUYSSEN et Catherine TONERO ont approfondi ce mardi soir trois aspects de l'épidémie de coronavirus. Trois questions ont été posées à un panel de spécialistes, de responsables politiques et de responsables de la santé. Que connait-on vraiment de ce virus ? Va-t-on devoir prendre les mêmes mesures qu'en Italie ? Se dirige-t-on vers une crise économique plus grave qu'en 2008 ? Condensé des meilleurs moments de la soirée.



06H44 LE FAIT REGIONAL. Planter un arbre... Un geste à priori assez banal. Mais planter 350.000 arbres, c'est tout de suite autre chose ! 350.000 arbres et 4.000 km de haies, c'est l'objectif fixé par le gouvernement wallon entre 2015 et 2020. Dans le Hainaut, le parc naturel du pays de collines, celui des plaines de l'Escaut et l'ASBL wapi 2025 sont particulièrement actifs pour atteindre l'objectif de replanter des arbres. Hier, ils ont aidé une entreprise de menuiserie à Flobecq, pas loin d'Ath, à planter 110 m de haies, juste au bord de l'atelier... Bruno Strebelle et Arnaud Montero ont affronté le vent et enfilé leur botte pour nous raconter comment ça s'est passé.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Ce mardi midi s'est tenu à Bruxelles un Conseil National de sécurité qui avait pour objectif de discuter de nouvelles mesures à prendre afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus en Belgique. A cette réunion, participaient la Première ministre Sophie Wilmès et les ministres concernés au niveau fédéral, régionaux et communautaires. Parmi les nouvelles mesures, on peut noter la recommandation d'interdire les événements de masse réunissant plus de 1000 personnes qui se trouvent à l'intérieur, l'invitation à favoriser le télétravail ou encore la demande de flexibilité aux entreprises pour permettre à leurs employés, usagers des transports en commun, de désengorger les véhicules pendant les heures de pointe. Ces mesures seront-elles suffisantes ? Quelles seront les conséquences sur les entreprises, sur les évènements qui approchent ? On en parle avec le docteur Thomas Orban, président du Collège de Médecine générale, Olivier WILOCX, président du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, et Vincent FREDERIC, secrétaire général de la FERMABEL, Fédération maison de repos privées en Belgique.



07h46 L'INVITE DE Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. L'invité de la matinale ce mercredi, Philippe Close, bourgmestre de la capitale. Nous aborderons les conséquences des mesures annoncées face à la crise sanitaire du Coronavirus.



08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce mercredi. (1) Les mesures du fédéral pour endiguer l'épidémie du coronavirus sont-elles suffisantes ? Est-ce une étape avant la quarantaine ? (2) L'interdiction de visites dans les homes : une catastrophe pour les personnes âgées ? Les débatteurs : Béa ERCOLINI, fondatrice du cercle d'affaire féminin BEA BEE, et Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre Belgique.



08H45 SERIES. LES GRANDS DISCOURS. MARIE VAN CUTSEM. Aujourd'hui direction la Grande-Bretagne, où Margaret Tatcher, en octobre 1990, signifiait sa désapprobation à l'Union Européenne de Jacques Delors et lâchait son célèbre « no, no no ! ». Un discours qu'il est fort intéressant de réentendre dans le contexte du Brexit. C'est une série de Marie VANCUTSEM, avec Jonathan REMY à la réalisation sonore.

