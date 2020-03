Matin Première : sur Auvio

06H44 LE FAIT REGIONAL. Guillaume WOELFLE sur les changements de noms de rues dans le Hainaut



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEURUX. Depuis ce lundi, les bourses, déjà touchées de plein fouet par le coronavirus, se sont retrouvées devant un nouveau problème de taille à affronter : la chute des prix du pétrole suite à l'éclatement de l'OPEP+. La volatilité extrême de la semaine va-t-elle perdurer ? Où va le pétrole ? Les mesures monétaires et économiques prises sont-elles inefficaces face au COVID-19 ? Les investisseurs chinois n'ont-ils plus peur ? On en parle avec Xavier Timmermans, expert économiste à la BNP Paribas Fortis.



07H22 L'ŒIL d'Aurélien COLLY, envoyé spécial de radio France en Syrie, sur la catastrophe humanitaire sans précédent qui secoue le pays et notamment la province d'Idlib.



07h46 L'INVITE DE Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Quelle est la résilience de notre système de soins de santé ? Nos hôpitaux sont-ils prêts à absorber ce choc du Coronavirus ? Quels sont les éléments rassurants ou au contraire, alarmants ?

On en parle avec François Perl, expert en soins de santé. En tant que directeur général à l'INAMI, il a regard intéressant sur la manière avec laquelle les autorités organisent la gestion d'une telle crise, et comment il faut « gérer » la peur qui gagne l'opinion publique.

