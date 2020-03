Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. 4 personnes sont jugées depuis dimanche à Schiphol, près d'Amsterdam, pour le crash du vol MH17 au-dessus de l'Ukraine en 2014. Le Boeing de Malaysian Airlines était parti des Pays-Bas avec 298 personnes à bord, des Néerlandais pour la plupart mais aussi des Australiens et 6 Belges, tous décédés. L'avion a été touché par un missile alors qu'il survolait l'Ukraine et plus précisément une zone de conflit avec des rebelles pro-russes. Le procureur fédéral belge, Frédéric Van Leeuw qui se trouve à Schiphol a répondu aux questions de Sébastien GEORIS sur les enjeux de ce procès.



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE. Les prix du pétrole se sont littéralement effondrés vendredi soir après l'échec des négociations entre l'Opep et la Russie sur la prolongation de l'accord visant à réduire la production de pétrole pour soutenir les prix. Et samedi, l'Arabie saoudite a décidé de casser les prix de son pétrole. Va-t-on vers un baril à 20 dollars (c'était environ 70 dollars le baril début janvier) ? Certains analystes l'annoncent déjà, on est peut-être en train d'assister à un contre-choc pétrolier. Eléments de réponse avec la situation sur les marchés en Asie ce lundi matin.



07h32 L'INCONTOURNABLE. Himad MESSOUDI nous chronique la toute dernière saison de la série Homeland



07h46 L'INVITE DE Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Les deux chargés de mission sont attendus au Palais ce lundi après-midi. Pour quoi faire ? L'ensemble du monde politique attend la position... du CD&V. Les chrétiens démocrates vont-ils faire évoluer leur position et tenter une négociation, sans la N-VA ? Le parti a décidé de sonder ses membres ce weekend via une enquête express en ligne. Sont-ils à ce point déboussolés ? Le président du CD&V, Joachim Coens est l'invité de « Matin Première » ce lundi, avant son bureau de parti qui risque d'être déterminant pour l'évolution de la situation. La crise du Coronavirus, sa gestion sanitaire et économique, va-t-elle provoquer un sentiment d'urgence et faire bouger le Cd&V ? Peut-on se permettre d'attendre ? Réponses à 7h45.



08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat.

Deux sujets seront à l'ordre du jour ce lundi. (1) Grève des femmes : que manque-t-il pour une société égalitaire ? (2) Covid 19 => l'Italie sous cloche : pourquoi tant de peurs ?

Les débatteurs : Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir et Corentin DE SALLE, directeur de l'Institut Jean Gol.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première