Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. La Cour constitutionnelle a annulé ce jeudi la loi de prolongation des centrales nucléaires de Doel 1 et 2. Suite à cet arrêt, le Gouvernement devra organiser une étude d'incidences sur l'environnement impliquant une phase de participation du public et une consultation transfrontalière avant le 31 décembre 2022. Les organisations environnementales Bond Beter Leefmilieu et Inter-Environnement Wallonie se réjouissent de l'arrêt historique de la Cour constitutionnelle qui annule la loi de 2015, crucial dans le cadre du débat sur la prolongation des réacteurs. Qu'implique cette décision historique sur les futures décisions du Gouvernement ? Pour en parler, Sophie BREMS interrogera Arnaud COLLIGNON, expert énergie chez Inter-Environnement Wallonie. (IEW)



06H43 LE FAIT REGIONAL. Sophie BREMS. En Province de Liège, le service des bibliobus a presque cent ans. Il a été créé dans les années vingt du siècle dernier. Aujourd'hui, les bibliothèques mobiles de la Province de Liège, ce sont cinq véhicules, dont un tout neuf et qui desservent 53 communes. François Braibant a visité l'un de ces bibliobus avec Bénédicte Dochain, la directrice des bibliothèques de la Province de Liège.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Le coronavirus est sur toutes les lèvres en ce moment. S'il engendre des conséquences médicales (plus ou moins) graves et connues, il en existe d'autres dont on parle moins... Nous recevons ce vendredi Yen PHAM, restaurateur bruxellois de talent, afin d'évoquer le racisme anti-asiatique grandissant et la crainte d'une partie de la population quant aux restaurants, notamment chinois, depuis le coronavirus.



07h46 L'INVITE DE THOMAS GADISSEUX et François HEUREUX. Où sont les femmes ? Pas forcément à la tête des cuisines des grands restaurants. Rencontre ce vendredi matin avec Isabelle Arpin, une des rares cheffes (étoilée) en Belgique. A 2 jours de la journée internationale des droits de la femme, nous évoquerons la question de la misogynie dans certains métiers, la place des femmes de la société, et leur voix pour faire entendre leur droits.



08H21 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES. Gilles QUOISTIAUX nous parlera des algorithmes recruteurs dans les entreprises que l'on peut tromper avec certains mots dans un CV.



08H33 LES DECODEURS DU VENDREDI. Le débat : Egalité des genres dans les médias, faut-il inviter plus de femmes sur nos antennes ? Les débatteurs : Amal EL GHARBI, chargée de projets Genre et Diversité, à l'AJP ? Association des Journalistes Professionnels, et Sacha DAOUT, journaliste RTBF.



08H45 TENDANCES PUB. Frédéric BREBANT revient ce vendredi sur la communication de certaines marques autour du coronavirus.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première