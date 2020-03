Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Depuis le 17 septembre 2018, tout le secteur forestier et de la transformation du bois (propriétaires, entrepreneurs de travaux forestiers, exploitants forestiers, pépiniéristes) est à l'arrêt dans plus de 30.000 hectares de forêts, à la suite de l'interdiction d'accès qui touche les zones infectées par la peste porcine africaine (PPA). Au total, quelques 250 emplois sont menacés, et des dizaines ont déjà été perdus. Une délégation avait été reçue le 20 février dernier par le Gouvernement Wallon pour tenter de trouver une solution, et il semblerait qu'elle ait été entendue. Une reprise conditionnelle des travaux forestiers en zone infectée a en effet été annoncée. Pour en parler, Sophie BREMS interrogera François de MEERSMAN, secrétaire général de la Confédération belge du bois.



06H43 LE FAIT REGIONAL. Sophie BREMS. Plus qu'un métier, le fait régional de ce jeudi sera consacré à une véritable passion : la restauration. Un sacerdoce si l'on en croit les grands chefs. Alors certains craquent. C'est le cas du couple à la barre de l'Eveil des Sens, une institution à Montigny-le-Tilleul, près de Charleroi. Lui en cuisine, elle comme sommelière... Mais leur complémentarité n'aura pas suffi à poursuivre l'aventure. Le restaurant, 1 étoile au Michelin et coté à 17/20 au Gault&Millau, fermera ses portes fin de semaine. Sarah DEVAUX s'est rendue dans cet établissement pour ces derniers jours de service.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Les organisations humanitaires telles que le CNCD-11.11.11., le Ciré, Amnesty International ou encore la Ligue des Droits Humains estiment que la situation humanitaire qui se joue, depuis ce 1er mars, à la frontière gréco-turque exige une réponse forte, adéquate et urgente de l'Union européenne. L'ouverture des frontières turques n'a engendrée à ce jour que le renforcement militaire des frontières grecques (avec l'appui de l'UE) mettant à mal le principe même du respect du droit international. Quelles mesures doivent être prises ? Comment l'Europe peut-elle assumer ses responsabilités ? On en parle avec Sotieta NGO, directrice du Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés Etrangers).



07h46 L'INVITE DE THOMAS GADISSEUX et François HEUREUX. Qu'est-ce que traduit cette crise du Coronavirus de nos sociétés ? Quelles leçons les épidémies du passé peuvent-elles nous enseigner pour faire face à celles du futur ? Est-on plus fragiles ou plus solides face aux épidémies ? On en parle ce jeudi avec Laurent Testot qui étudie l'évolution de notre civilisation via le prisme scientifique. Essayiste français, conférencier, dans son dernier ouvrage « Collapsus, Changer ou disparaître ? le vrai bilan sur notre planète », il livre un diagnostic de l'état d'urgence de notre monde.



08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce mercredi. (1) Crise migratoire à la frontière grecque : l'Europe privilégie-t-elle ses frontières, aux dépens de ses valeurs ? (2) Ecoles et universités fermées en Italie : confinement et quarantaine, meilleures armes contre le coronavirus ? Les débatteurs : François GEMENNE, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement à l'ULB et à Sciences PO Paris et Grenoble et Antoine DE BORMAN, expert en affaires publiques chez Whyte.



08H45 SERIES. HIER ENCORE. LE COMBAT DES FEMMES. Daphné VAN OSSEL. Episode 4 - Le procès du viol. Ce vendredi 6 mars, se termine le procès d'Harvey Weinstein, une affaire qui a eu, avec le mouvement metoo, un grand retentissement dans les médias. A la fin des années 70, une autre affaire de viol a marqué les esprits, et même participé à faire évoluer la loi en France et en Belgique. On l'a appelée le procès d'Aix, ou le procès du viol.

