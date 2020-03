Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie BREMS. Ce mercredi 4 mars, la Commission européenne présentera sa nouvelle ¿loi climat¿, une des pierres angulaires du Pacte vert européen, aussi appelé « Green Deal ». La Coalition Climat soulève une série de garanties fondamentales pour faire de ce texte un réel tremplin de l'ambition climatique européenne, qui réponde à l'urgence sociale et environnementale. Dans ce contexte, elle rappelle à la Belgique qu'il est grand temps qu'elle prenne le train de la transition déjà en marche. Cela commence par rejoindre l'appel lancé par les pays européens les plus ambitieux aujourd'hui. Pour en parler, Sophie BREMS interrogera Nicolas VAN NUFFEL, président de la Coalition Climat.



06H43 LE FAIT REGIONAL. Sophie BREMS. Découvrir l'histoire d'une église millénaire, mais aussi les techniques qui ont permis de la construire. C'est ce qu'ont pu faire les élèves de 5eme et 6eme primaires de plusieurs écoles de Beauvechain. Hier, ils ont visité l'église Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse qui fête ses mille ans. Et quoi de mieux pour apprendre que pratiquer ? Les jeunes ont pu apprendre à graver et à construire un petit édifice avec les outils de l'époque. Benjamin VERPOORTEN était à leurs côtés.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce mercredi. (1) Super Tuesday. C'est ce mardi que 14 Etats américains ont votés pour leur représentant démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Alors quels seront les résultats de ce Super Tuesday ? Le bras de fer Biden/Sanders a-t-il eu lieu ? Qui semble prendre l'avantage ? Reportage de notre correspondante sur place Sonia DRIDI. Nous en parlerons également en plateau avec Mehdi KHELFAT, journaliste et responsable éditorial de la cellule Internationale à la RTBF. (2) Une enquête paraît ce mercredi dans le magazine Médor. Elle concerne une classe d'antibiotiques surpuissants : les fluoroquinolones. Ils sont utilisés pour traiter la lèpre, mais aussi des infections urinaires sévères. Très connus et très souvent prescrits, vous en avez peut-être déjà eu dans votre pharmacie : Ciproxine, Ciprofloxacine, Avelox. Mais leur efficacité est à la hauteur de leurs effets secondaires. Harold Nottet a enquêté pour Médor. On en parle avec Mélanie JORIS, journaliste RTBF qui a suivi l'enquête de près.



07h46 L'INVITE DE THOMAS GADISSEUX et François HEUREUX. Au lendemain du Super Tuesday, les résultats dans les 14 états américains appelés aux urnes désigneront peut-être celui ou celle qui affrontera Donald Trump. Regard radical et percutant sur la démocratie américaine ce mercredi du philosophe Alain Badiou dans « Matin Première ».



08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce mercredi. (1) Super Tuesday : qui l'emportera chez les démocrates ? (2) Suites de la polémique Polanski aux Césars : Virginie Despentes et Alain Finkielkraut s'insurgent, pas pour les mêmes raisons. Les débatteurs : Guy HAARSCHER, philosophe, et Julien TRUDDAIU, chargé de projets à l'ONG CEC (Coopération par l'Éducation et la Culture).



08H45 SERIES. HIER ENCORE. LE COMBAT DES FEMMES. Daphné VAN OSSEL. Les mouvements #MeToo et #balancetonporc ont replacé les luttes féministes sur le devant de la scène. Mais la lutte pour les droits des femmes n'a pas commencé il y a deux ans, avec l'affaire Weinstein. A l'occasion de la journée du 8 mars, nous vous proposons la série « Hier encore, le combat des femmes ». Elle revient sur des moments importants, souvent plus méconnus, et surtout encore très récents de ce combat en Belgique. Episode 3 ce mercredi : La pilule sous le manteau. On parle souvent du combat pour le droit à l'avortement, mais l'accès à la contraception a aussi dû se gagner, pied à pied. Des gynécologues de Bruxelles ont même dû mettre en place un trafic clandestin pour pouvoir fournir leurs patientes...

