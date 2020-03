Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD. Six nouveaux patients infectés par le virus Covid-19 ont été confirmés ce lundi en Belgique. Pour réagir face à la propagation du virus, les médecins généralistes se mobilisent. Deux réunions ont été organisées ce lundi avec les autorités sanitaires afin de mettre en place une procédure unique. Qu'en est-il ressorti ? Quelles propositions ont été faites ? Quelles mesures seront prises quant à l'organisation des médecins généralistes ? On en parle avec Paul DE MUNCK président du GBO (Groupement Belge des Omnipraticiens).



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Michel GASSEE. Le volumes des produits alimentaires mis sur le marché en Belgique a augmenté de 31% entre 2004 et 2018 mais dans le même temps, la quantité d'emballage utilisée par l'industrie alimentaire belge est restée stable selon la fédération patronale du secteur, Fevia. Qui promet que les entreprises du secteur continuent à investir pour "des emballages moins nombreux, plus légers et plus durables".



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. François HEUREUX. Aux Etats-Unis, les primaires du Parti démocrate pour la course à la Maison-Blanche vont connaître un tournant ce mardi 3 mars, avec le « Super Tuesday ». 14 Etats voteront en même-temps, avec en tête de peloton, la Californie et le Texas, considérés tous deux comme les poids lourds de la journée. Ce jour-clé permettra d'y voir plus clair quant aux candidats toujours en lice. Si le candidat Pete Buttigieg a créé la surprise en renonçant, d'autres tels que Bernie Sanders, Joe Biden ou Michael Bloomberg sont bel et bien dans la course. On en parle avec notre correspondante sur place Sonia DRIDI. Nous nous intéresserons également à l'électorat noir américain, électorat clé avant le Super Tuesday, qui forme 30% à 50% de l'électorat démocrate. Les jeunes de Black lives Matter soutiennent par exemple Bernie Sanders, alors que des Noirs de la classe moyenne optent plutôt pour le milliardaire Mike Bloomberg. On en parle avec Pauline SIMONET, également correspondante RTBF.



07h46 L'INVITE DE THOMAS GADISSEUX et François HEUREUX. Et si l'épidémie du Coronavirus ressoudait une équipe fédérale... pour faciliter la formation du gouvernement ? Où en est-on ? Les finances publiques sont-elles sous contrôle ? Le ministre du budget serait-il rassuré ? David Clarinval, vice premier ministre MR est l'invité de la matinale.



08H32 LE PARTI PRIS. François HEUREUX. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce mardi. (1) Coronavirus : les autorités belges en font-elles assez ? (2) La Turquie ouvre ses frontières vers l'Europe : quel impact pour la Grèce, et l'Union européenne plus généralement ? Les débatteurs : Matthieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF, et Ibrahim OUASSARI, fondateur de Molengeek.



08H45 SERIES. HIER ENCORE. LE COMBAT DES FEMMES. Daphné VAN OSSEL. Les mouvements #MeToo et #balancetonporc ont replacé les luttes féministes sur le devant de la scène. Mais la lutte pour les droits des femmes n'a pas commencé il y a deux ans, avec l'affaire Weinstein. A l'occasion de la journée du 8 mars, nous vous proposons la série « Hier encore, le combat des femmes ». Elle revient sur des moments importants, souvent plus méconnus, et surtout encore très récents de ce combat en Belgique. L'épisode 2 : le mari, « chef de famille » On parle souvent des droits politiques des femmes, de leur droit de vote. Mais qu'en est-il de leurs droits civils ? Longtemps considérées comme des mineures, les femmes mariées devaient, hier encore, avoir la signature de leur mari pour ouvrir un compte en banque. Elles n'ont obtenu l'égalité dans le mariage qu'à la fin des années 70.

Casting et équipe Animateur François HEUREUX Émission Matin Première