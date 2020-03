Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Sophie LEONARD. Depuis samedi 29 février, le Grand-Duché de Luxembourg propose à ses ressortissants, mais aussi aux touristes et travailleurs transfrontaliers, de profiter de transports en commun gratuit sur tout son territoire. C'est une première mondiale. En effet, certaines villes offrent déjà la gratuité des transports publics, comme Dunkerke, en France ou Talinn en Estonie, mais c'est la première fois que tout un territoire national bénéficiera d'une telle mesure. Et pourquoi pas en Belgique ? Pour en parler, Sophie LEONARD interrogera Bart JOURQUIN, spécialiste mobilité, professeur en économie des transports à l'UCL.



06H43 J'AI REVE D'UN AUTRE MONDE. La Sister's House accueille des femmes migrantes sans-abri à Bruxelles depuis novembre 2018. Suite à l'annonce de la fermeture du bâtiment qui abritait le foyer d'accueil, les bénévoles de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, ainsi que de nombreux citoyen.ne.s se sont mobilisés pour tenter de trouver un nouvel endroit où continuer à accueillir ces femmes. Une solution a-t-elle pu être trouvée ? On en parle avec Adriana COSTA SANTOS, coordinatrice de la Sister's House.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Pierre-Yves MEUGENS. Deux sujets seront à l'ordre du jour dans ce dossier. (1) Dès ce lundi 2 mars, plus de deux cents historiens vont plonger goulument dans les archives du pontificat Pie XII, le pape le plus controversé de l'Histoire, critiqué pour n'avoir jamais condamné publiquement l'Holocauste nazi. Une décision du pape François, qui déroge à la règle puisqu'habituellement, les archives d'un pape ne s'ouvrent que 70 ans après son décès. Le pape Pie XII est décédé en octobre 1958. Pour en parler Pierre-Yves MEUGENS interrogera Céline VANDERPELEN, professeure au Centre interdisciplinaire d'étude des religions et de la laïcité à l'ULB.

(2) En ce jour de rentrée scolaire, nous nous intéresserons également aux inquiétudes qui règnent quant à la propagation du coronavirus dans nos écoles. Quelles sont les inquiétudes des parents ? Les voyages scolaires doivent-ils être annulés ? Des mesures doivent-elles être prises par les directions ? Si oui, lesquelles ? On en parle avec Bernard HUBIEN, secrétaire général de l'UFAPEC (Union des Fédérations des Associations de Parents de l'Enseignement Catholique).



07h46 L'INVITE DE THOMAS GADISSEUX et PIERRE-YVES MEUGENS. L'invitée de « Matin Première » ce lundi matin, la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block. Nous ferons le point sur les derniers éléments concernant l'épidémie de coronavirus, sur l'évolution de la situation et les mesures de santé publique.



08H32 LE PARTI PRIS. Pierre-Yves MEUGENS. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce lundi. (1) Transports publics gratuits au Luxembourg : et en Belgique ? (2) Coronavirus : vers une crise économique en Belgique ? Les débatteurs : Alain GERLACHE, journaliste RTBF et Eric de BEUKELAER, licencié en droit, philosophie et théologie.



08H45 SERIES. HIER ENCORE. LE COMBAT DES FEMMES. Daphné VAN OSSEL. Les mouvements #MeToo et #balancetonporc ont replacé les luttes féministes sur le devant de la scène. Mais la lutte pour les droits des femmes n'a pas commencé il y a deux ans, avec l'affaire Weinstein. A l'occasion de la journée du 8 mars, nous vous proposons la série « Hier encore, le combat des femmes ». Elle revient sur des moments importants, souvent plus méconnus, et surtout encore très récents de ce combat en Belgique. Le 1er épisode de cette série s'intéresse aux hôtesses de la Sabena. Virées à 40 ans, contrairement à leurs collègues stewards, moins bien payées, forcées au célibat et scrutées physiquement par leur direction... elles ont dû se battre pour obtenir une égalité de traitement. Leur combat a fait progresser la cause des femmes en Belgique et en Europe. Une série de Daphné Van Ossel, avec Jérémy Bocquet à la réalisation sonore, et avec l'aide de la Sonuma, pour la recherche d'archives.

