Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Une fois n'est pas coutume, les personnes nées un 29 février pourront fêter leur anniversaire en cette année bissextile. Un privilège qui ne leur est accordé qu'une fois tous les quatre ans. En Belgique, pas moins de 7145 belges pourront souffler leurs bougies ce samedi 29 février. Quelles sont les origines des années bissextiles ? Comment expliquer ce phénomène ? Pourquoi n'y a-t-il pas de 30 février ? Quelle est l'origine étymologique du mot « bissextile » ? Pour en parler, Sophie BREMS interrogera Jacques MERCIER, écrivain et ancien animateur d'émissions phares de la RTBF, tel que « Le jeu des dictionnaires ».



06H43 LE FAIT REGIONAL. Une nouvelle étape dans l'interdiction des sacs plastiques à usage unique en région bruxelloise (et région wallonne). A partir du 1er mars, les sacs de fruits et légumes - tout fins - que vous trouvez encore par exemple dans les grandes surfaces - vont disparaître. L'idée, c'est d'encourager l'utilisation de sacs en tissus. Et le réemploi. Aline WAVREILLE s'y est intéressée.



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Batibouw, le plus grand salon de la construction et de la rénovation ouvre ses portes ce samedi. La construction bat son plein, et elle construit... de plus en plus petit. La tendance se confirme. Pourquoi ? Les belges sont-ils prêts à suivre ? Mouais. La promesse du plus petit qui calme un peu les prix pour les logements neufs, ça tient la route ? Itw avec Julien Manceau, économiste senior chez ING.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Pascal CLAUDE. Le salon BATIBOUW, ouvre ses portes du 29 février au 08 mars 2020 à Brussels Expo. Il existe une question que l'on se pose tous à une étape de notre vie : est-il préférable d'être locataire, propriétaire, ou encore de chercher un terrain à bâtir ? Et c'est bien connu, les belges ont une brique dans le ventre, la plupart ont pour objectif de devenir propriétaire le plus rapidement possible. Mais est-ce pour autant indéniablement la meilleure solution ? N'est-il pas préférable d'opter pour la flexibilité d'une location ? Ou partir à l'aventure en choisissant de construire son propre bien ? On en parle avec Michel GASSEE, journaliste RTBF, Roland GILLET directeur du Master professionnel Gestion Financière et Fiscalité, Eric VERLINDEN fondateur du groupe immobilier TREVI.



07H46 L'INVITE de Rachel CRIVELLARO et Pascal CLAUDE. Demain soir se tiendra la 45ième cérémonie des César, une institution en crise, critiquée pour son sexisme et son manque de parité. Alors d'une scène à l'autre, le monde du théâtre souffre-t-il des mêmes maux ? On en parle avec Patricia Ide, co-directrice du théâtre Le Public, un poste où les femmes sont encore sous-représentées.



08H19 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES. Gilles QUOISTIAUX nous parlera de reconnaissance faciale et d'une start-up qui travaille pour les services de police et le FBI, qui a constitué une base de données de 3 milliards d'images trouvées sur Facebook et Instagram. Et elle s'est fait hacker son fichier clients.



08H32 LE PARTI PRIS. Pascal CLAUDE. Le débat. Un seul sujet sera à l'ordre du jour ce vendredi, divisé en 3 chapitres. (1) Polanski peut-il être récompensé aux Césars ? (2) L'affaire Weinstein a-t-elle fait bouger les lignes dans le monde du 7ème art ? (3) Les Césars, comment réinventer la cérémonie ? Les débatteurs : Hugues DAYEZ, journaliste RTBF. Elli MASTOROU journaliste et critique de cinéma et Diana ELBAUM



08H45 TENDANCES PUBS. FREDERIC BREBANT nous dévoilera les résultats d'une nouvelle enquête sur l'Europe où les marques jouent un rôle inattendu.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Matin Première