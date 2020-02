Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Selon une annonce de l'OMS ce mercredi, le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées par le coronavirus dans le monde est désormais supérieur à celui enregistré en Chine. Depuis mardi, plusieurs centaines de touristes, dont 110 belges, sont confinés dans un hôtel aux Canaries après qu'un touriste Italien ait été testé positif au coronavirus. Quelle est la situation sur place ? Comment évolue-t-elle ? D'autres cas ont-ils été décelés ? Combien de temps les vacanciers vont-ils rester confinés ? On en parle avec nos envoyés spéciaux Mehdi KHELFAT et Annick CAPPELLE.



06H43 LE FAIT REGIONAL. A Bruxelles, plus que deux semaines avant la réouverture de Mini-Europe. La fermeture hivernale touche à sa fin dans ce parc qui compte 350 maquettes miniatures qui représentent autant de bâtiments de l'Union européenne. Avec cette année, une épineuse question. Que faire du pavillon britannique suite au Brexit ? Mini Europe a tranché : Big Ben, la maison de Shakespeare et le château de Douvres resteront bien en place. Avec quelques aménagements que le créateur du parc Thierry Meeùs et sa fille Vinciane ont expliqué à Jérôme DURANT.



06H54 LE MARCHE MATINAL. L'ACTU ECONOMIQUE DU JOUR. Maxime PAQUAY. Un champion européen de la batterie électrique ? Fin 2019, la Commission européenne autorisait 7 pays de l'Union à subsidier pour - au total - 3,2 milliards d'euros, l'innovation dans les batteries électriques. Objectif : créer une filière complète. 17 entreprises ont été désignées. En Belgique, Umicore, Prayon...et Solvay. « C'est le Jackpot pour tout le monde, surtout si l'Europe fait ça bien » pour Ilham Kadri, CEO de SOLVAY.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Pascal CLAUDE. L'essayiste française Caroline Fourest vient de publier son dernier ouvrage chez Grasset "Génération offensée, de la police de la culture à la police de la pensée". Dans ce dernier essai, elle entend dénoncer "de petits lynchages ordinaires, qui finissent par envahir notre intimité, assigner nos identités, et censurer nos échanges démocratiques". Alors, trop d'indignation tue-t-elle l'indignation ? On en parle avec l'auteure.



07H46 L'INVITE de Rachel CRIVELLARO et Pascal CLAUDE. Épidémie du Coronavirus : Les médias en font-ils trop ? Quels sont les risques ? Demain, à 7h45, le professeur Herman Goossens, microbiologiste à l'Université d'Anvers et coordinateur de la Plateforme européenne sur les pandémies, sera en direct dans Matin Première pour faire le point et déconstruire les mythes véhiculés par la psychose.



08H32 LE PARTI PRIS. Pascal CLAUDE. Le débat. Deux sujets seront à l'ordre du jour ce jeudi. (1) Drame humanitaire en Syrie, quelle doit être la réponse de la communauté internationale ? (2) Coronavirus : la philosophie peut-elle nous aider à rester zen ? Les débatteurs : Matthieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF et Corentin DE SALLE, directeur de l'Institut JEAN GOL.



08H45 SERIE. LES TEMPS CHANTENT. CECILE POSS revient sur la mort de Freddie MERCURY, le chanteur légendaire du groupe QUEEN. Freddie Mercury est mort du SIDA le 24 novembre 1991. 5 ans après avoir contracté le virus.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Matin Première