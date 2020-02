Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Considéré par Pékin comme sa "plus grande urgence sanitaire" depuis 1949, le nouveau coronavirus a forcé dimanche la Corée du Sud à proclamer l'état d'alerte maximum, l'Italie à mettre des villes en quarantaine, et plusieurs pays à se protéger de la propagation rapide du virus en Iran. L'inquiétude monte alors que l'épidémie continue de s'étendre. Bien qu'un seul cas avéré de la maladie due au nouveau coronavirus a été constaté en Belgique mMais le Belge en question, testé positif au nouveau coronavirus, avait pu quitter l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles le 15 février), l'inquiétude grandit chez nous aussi. Pourquoi le coronavirus continue-t-il de se transmettre à ce point malgré les mesures mises en place ? A-t-on raison d'être inquiet ? Sophie BREMS posera ces questions à Marius Gilbert, du service d'épidémiologie spatiale de l'ULB



06H43 LE FAIT REGIONAL. L'ASBL ClimACTES organise sa première université d'été pour accélérer concrètement la transition écologique en Wallonie et à Bruxelles. Ça se passera sur le campus du Sart Tilman début juillet à Liège. Françoise DUBOIS nous présente ce projet.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Pascal CLAUDE. On estime qu'environ 900.000 Syriens ont fui la région d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, en proie aux bombardements. Le "drame humanitaire le plus important depuis la dernière Guerre mondiale" selon le Docteur Raphaël Pitti, médecin humanitaire urgentiste. Spécialiste de la médecine de guerre, il a lui-même formé un large effectif de personnel soignant sur place. Il n'hésite pas à parler de "population véritablement martyrisée". Quelle est la situation sur place aujourd'hui, un peu plus de deux mois après le début des offensives? On en parle avec le docteur Raphaël PITTI.



07H46 L'INVITE de Rachel CRIVELLARO et Pascal CLAUDE. L'Italie touchée à son tour, la Chine qui reconnait une épidémie plus grave que prévu, la propagation du coronavirus tourne à la pandémie et inquiète toujours plus y compris le monde économique. Au point de pousser le FMI à mettre en garde : le virus pourrait bien mettre en péril la fragile reprise de l'économie mondiale. Alors doit-on craindre une crise économique majeure ? Quand la Chine tousse est-ce le monde qui éternue ? Et quid de répercussions sur l'économie belge alors qu'il n'y a toujours pas de gouvernement de plein exercice ? On en parle avec l'économiste Etienne de Callatay, il est l'invité de Matin Première.



08H19 LA GRENADE D'HIMAD MESSOUDI sur la grève du 8 mars. Le 8 mars marque chaque année la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. En 2019, les femmes avaient été appelées pour la première fois à faire grève : de leur travail mais aussi du travail domestique, de la consommation ainsi que des études et de la formation. Pour 2020, le « Collecti.e.f 8 maars », à l'origine de cette mobilisation, appelle les femmes à faire grève pendant 48 heures.



08H45 SERIE. UN JOUR DANS L'INFO. Ce mardi, HÉLÈNE MAQUET revient sur l'histoire d'un saut vertigineux et interdit, exécuté sur la glace aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998. Voici le portrait de Surya Bonaly, patineuse noire, devenue icône rebelle du sport français.

