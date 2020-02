Matin Première : sur Auvio

06H33 L'INVITE DANS L'ACTU. Trouver sa voie, choisir ses études supérieures, identifier le campus qui convient, autant d'éléments qui peuvent faire peur aux élèves de rhéto. Inspiré des universités canadiennes où des ambassadeurs sont au service des futures étudiants, l'UCLouvain est la première université belge à lancer son équipe d'étudiants ambassadeurs. Sophie BREMS et Perrine Drygalski, coordinatrice de l'équipe d'ambassadeurs, nous éclairent sur ce nouvel outil d'orientation.



07H12 LE DOSSIER DE LA REDACTION. Pascal CLAUDE. C'est ce lundi 24 février que débutent les dernières audiences concernant l'extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis. Quels sont les enjeux juridiques autour de cette affaire et quel risque pour les futurs lanceurs et lanceuses d'alerte ? Et quid de la liberté d'informer ? De nombreux journalistes à travers le monde défendent à travers Julian Assange, la sacro-sainte liberté d'informer, quelles que puissent-être les zones d'ombre de l'homme. On en parle avec : Annemie SCHAUS, l'avocate belge de Julian Assange et Anthony BELLANGER, Secrétaire général de la Fédération internationale des Journalistes



07H46 L'INVITE de Rachel CRIVELLARO et Pascal CLAUDE. À Alost, les carnavaliers n'ont donc pas fait profil bas. Un char controversé car jugé antisémite a bien défilé hier dans les rues de la ville, malgré l'appel de certains comme le ministre israélien des affaires étrangères à condamner et interdire le carnaval d'Alost. De son côté, Unia, l'institution nationale qui lutte contre les discriminations et le racisme a déjà reçu 16 plaintes préventives et s'attend encore à en recevoir. Mais que peut faire Unia face à la caricature et l'outrance carnavalesque ? Fallait-il accepter d'interdire le carnaval? Et de manière générale, est-on face à une recrudescence d'actes et de propos antisémites ou racistes dans notre pays ? La Belgique a-t-elle les outils pour lutter contre ce phénomène ? On en parle avec Patrick CHARLIER, directeur d'Unia.



08H45 SERIE. FUTUR SIMPLE. Chaque lundi, Hélène MAQUET nous emmène dans un futur plus ou moins proche grâce à un récit fictionnel. À quoi ressemblera la médecine en 2025 ? Voilà la fiction imaginée dans cet episode de Futur Simple.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Matin Première